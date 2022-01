Cidade também será beneficiada com o início dos trabalhos para o desassoreamento da represa municipal; ação busca promover melhorias hídricas e contou com intermediação do deputado Carlão Pignatari

publicado em 13/01/2022

Seba foi comunicado que o município foi selecionado pelo Governo de São Paulo e pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica para integrar o Programa Rios Vivos, de revitalização e sustentabilidade hídrica (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O cuidado com o meio ambiente é constante na Prefeitura de Votuporanga, que por meio da Saev Ambiental está sempre em busca de estratégias para gerar benefícios ambientais, que por consequência geram impactos positivos na vida da população. Nesta semana, o prefeito Jorge Seba foi comunicado que o município foi selecionado pelo Governo de São Paulo e pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica para integrar o Programa Rios Vivos, de revitalização e sustentabilidade hídrica.A conquista, intermediada pelo presidente da Alesp - Assembleia Legistativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, foi anunciada por Gustavo Antonio Silva, diretor da Bacia Turvo Grande - DAEE/BTG, durante reunião que também contou com a presença de Paulo Roberto de Souza - Diretor Técnico de Serviços de Obra do DAEE, de Souji Gozi - engenheiro agrônomo do DAEE, do engenheiro da Saev Ambiental Gabriel Ferreira e do superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casali.O Programa Rios prevê o desassoreamento de córregos que contribuem no abastecimento da represa municipal, com o envio de máquinas, equipamentos e operários, sem custo para a Prefeitura de Votuporanga. “Esse trabalho irá recuperar essas regiões, o que vai melhorar o volume de água e contribuir para que o reflexo do período da seca seja o menor possível em nossa rede”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.O trabalho de desassoreamento também será iniciado na represa municipal. O projeto faz parte do plano de governo do prefeito Jorge Seba e prevê uma revitalização de toda a área, com a construção do Parque do Povo. “Essa ação é necessária para recuperar a represa, que contribui para o abastecimento da nossa cidade, ao lado dos Poços Profundos. Também está previsto uma grande revitalização no local, que além de contribuir ambientalmente, o transformará em novo espaço de lazer e turismo de Votuporanga”, finalizou Jorge Seba.