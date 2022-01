Candidatos têm até 07 de fevereiro para se inscrever e ter a chance de estudar com descontos de quase 50% nas mensalidades

publicado em 22/01/2022

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da FUTURA ou pelo WhatsApp (17) 17 99673-3260 (Foto: Divulgação)

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, segue com as inscrições abertas para seu vestibular on-line de 2022. O prazo para concorrer a uma vaga numa das principais Instituições de Ensino Superior do país é até o dia 07 de fevereiro.

No vestibular de 2022 são ofertadas vagas para os cursos presenciais de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos, além de Ciências Contábeis e Pedagogia à distância.

Descontos

Visando a democratização do ensino, a FUTURA lançou campanhas de incentivo aos alunos com diversas oportunidades de desconto, como é o caso da Campanha “Aqui Calouro tem Desconto”, que já está em vigor há 2 anos.

A novidade é que dois cursos ganharam um plus para o próximo semestre. Além do 1º ano inteiro com mensalidades a R$ 250 para todos os cursos presenciais, os alunos que optarem pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis terão mais 1 ano com esse desconto. Ou seja, metade da graduação com quase 50% de desconto.

Além disso, dentro das políticas de desconto, a instituição oferece inúmeros benefícios aos alunos, como: desconto para transferências (40%); desconto para retorno (alunos com graduações trancadas, 30%); desconto para 2ª graduação (40%); desconto para PcD – Pessoa com Deficiência (40%); desconto ENEM (30% aos alunos que obtiverem nota igual ou superior a 450 pontos); e desconto para alunos das cidades vizinhas ou empresas parceiras, com direito de 15% a 30% de desconto nas mensalidades.

Todo incentivo oferecido pela instituição se dá pelo aporte financeiro, administrativo e pedagógico do Grupo Educacional FAVENI que compactua da máxima de que educação é para todos e que o ingresso e permanência dos alunos num curso de formação superior deve ser acessível e democrático.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da FUTURA ou pelo WhatsApp (17) 17 99673-3260. Por esse telefone, as atendentes vão facilitar o processo de inscrição e passar todas as informações sobre a prova, prazos, cursos, valores e descontos.

Confira o depoimento de algumas das pessoas que já garantiram suas vagas na Faculdade FUTURA:

“Tenho grandes expectativas em relação ao começo da minha graduação na Faculdade FUTURA. São funcionários e professores que dão todo apoio, atenção e informações necessárias para que você tenha confiança e muita disciplina para uma nova fase de nossas vidas. Fiz uma ótima escolha em ingressar nessa Faculdade e não consigo mensurar quanto estou ansiosa e realizada por ter essa oportunidade”.

Mikelli Delmondes de Maia

Administração

A minha expectativa de iniciar a graduação na Faculdade FUTURA é gigantesca, pois é um lugar que sempre ouvi coisas extraordinárias. É a realização de um sonho.

Eduarda Campanhola

Administração

“Minha expectativa de começar a graduação na Faculdade Futura é enorme, pois são profissionais ótimos e dispostos a nos ajudar e nos preparar para o futuro escolhido. Tenho certeza de que foi uma grande escolha!

Sara Valeriano Faquim

Pedagogia

Iniciarei neste ano o curso de Pedagogia na Faculdade FUTURA, onde desejo me especializar na área, contando com a experiência dos ótimos profissionais de lá. Sei que sairei com uma grande formação acadêmica e muito conhecimento. Fazer Pedagogia sempre foi um dos meus sonhos e poder realizá-lo me deixou muito feliz e contando os dias para o início das aulas.

Elvis José

Pedagogia