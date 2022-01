Vagas são para docente da graduação em Arquitetura e Urbanismo e para Vigia; interessados podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/editais

publicado em 21/01/2022

A UNIFEV está com vagas abertas para a contratação de um docente para a graduação em Arquitetura e Urbanismo (1 vaga) e de um vigia (1 vaga). As inscrições podem ser feitas, respectivamente, até o dia 24 e 31 de janeiro.Os interessados devem se inscrever por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica para o cargo de seu interesse no site:Os Processos Seletivos serão compostos por avaliação escrita, profissional e análise curricular. Os requisitos mínimos para o preenchimento das vagas, avaliações, salários-base e benefícios devem ser conferidos na íntegra nos editais disponíveis no link citado.