A Unifev e o Colégio Unifev estão com inscrições abertas para docentes em diversas áreas

publicado em 07/01/2022

No caso da Unifev, a instituição abriu edital para a contratação de docentes para a graduação em Direito (Foto: Unifev)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Unifev e o Colégio Unifev estão com inscrições abertas para docentes em diversas áreas. Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição para o cargo desejado noNo caso da Unifev, a instituição abriu edital para a contratação de docentes para a graduação em Direito – subáreas Direito Cível (duas vagas) e Direito Tributário e Financeiro (uma vaga). As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de janeiro e os candidatos devem anexar o link do Curriculum Vitae na plataforma Lattes no ato da inscrição.Já o Colégio Unifev está com três processos seletivos abertos para a contratação de docentes. As oportunidades são voltadas à Educação Básica – subárea Ensino Fundamental anos iniciais (uma vaga); Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais – subárea Língua Inglesa (uma vaga); e Ensinos Fundamental e Médio – subárea Língua Portuguesa (uma vaga). As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de janeiro e os candidatos devem anexar um PDF do Curriculum Vitae no ato da inscrição.O processo seletivo para as vagas tanto da Unifev quanto do Colégio será composto por avaliação escrita, profissional e análise curricular. Os requisitos mínimos para o preenchimento das vagas, avaliações, salários-base e benefícios devem ser conferidos nos editais, que estão disponíveis no site da instituição, onde os resultados finais também serão publicados.