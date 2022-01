Benício, Bernardo e Benjamin Valdambrini Cineli vieram ao mundo no dia 26 de dezembro

publicado em 06/01/2022

Emoção. Felicidade. Esperança. Três razões para comemorar a VIDA. O ano de 2021 encerrou da melhor forma possível para a Santa Casa de Votuporanga: com o nascimento de trigêmeos. Benício, Bernardo e Benjamin Valdambrini Cineli vieram ao mundo no dia 26 de dezembro, ensinando que o maior presente é celebrar a família.Danieli do Nascimento Valdambrini, de 34 anos, estava com 34 semanas, quando deu entrada no Hospital. A bolsa tinha estourado. Por isso, fez uma cesárea com os médicos Dr. Alexandre Arakawa (ginecologista e obstetra) e com as médicas Dra. Regina Celi Esteves e Dra. Caroline do Amaral Gouveia (pediatras), além da neonatologista Dra. Lara Galvani Greghi.Benício foi o mais apressado e nasceu às 11h47, com 1,885 quilos e 41,5 centímetros. Um minuto depois, veio o Bernardo, com 1,920 quilos e 41 centímetros. Benjamin foi o terceiro com 2,125 quilos e 44,6 centímetros.Necessitando de cuidados especiais, Bernardo e Benjamin foram para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal após o nascimento. Já Benício foi para o quarto com a mãe. Agora, os três seguem se recuperando no quarto ao lado de Danieli e do pai Luiz Carlos Cineli Junior, de 35 anos.A médica responsável pela UTI Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi, contou sobre os trigêmeos. “Acompanhamos o parto e a evolução de cada um. Por terem nascidos prematuros, dois precisaram de assistência intensiva. Mas, com a melhora do estado, conseguimos reunir o trio com a mãe. Não temos dúvidas de que esse contato maior com os pais possibilitará uma recuperação ainda mais rápida”, destacou.Os trigêmeos passam bem, aguardando o retorno para a casa, onde a irmãzinha Emanuelly Valdambrini Cineli, de sete anos, espera ansiosa. “Não tenho palavras para agradecer o atendimento. De todos, sejam médicos, enfermeiros. A alegria agora está completa, com os três juntos. Nosso muito obrigado a todos da Santa Casa”, afirmou Danieli.A relação com a Instituição é ainda maior. O Hospital já faz parte da família. A avó coruja, Neusa Vicente, trabalha no setor de Hemodiálise há 27 anos e a mãe Danieli é recepcionista do Pronto Socorro. “A Santa Casa é minha segunda casa. Acompanhei todo o crescimento do Hospital e agora o vínculo é ainda maior com o nascimento dos meus netos”, enfatizou Neusa.O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, parabenizou a família. “O nascimento de uma criança é um momento marcante, repleto de felicidade. E quando se trata de trigêmeos, ainda mais inesquecível. Nós nos sentimos honrados de fazer parte da história da família, principalmente pelo fato da Neusa e da Danieli serem nossas colaboradoras. Parabenizo a todos os envolvidos, neste atendimento humanizado e de qualidade. Desejo muita saúde para Benício, Bernardo e Benjamin”, concluiu.