Decisão foi tomada, segundo ele, após a curva de contágio superar os números de março deste ano, quando centenas de pessoas morreram

publicado em 08/01/2022

O anúncio do cancelamento do Carnaval foi feito pelo prefeito Jorge Seba em coletiva de imprensa (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) convocou na tarde de sexta-feira (07) uma coletiva de imprensa às pressas para anunciar o cancelamento do Carnaval em 2022. A decisão, segundo ele, foi adotada após uma reunião com a Câmara Técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que entregou um relatório recomendando a não realização do evento neste ano.Tal relatório, conforme apontou a secretária da Saúde, Ivonete Félix, mostra que a taxa de transmissão da Covid-19 no atual cenário é de 2,12, o que significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 212, número que é superior à taxa registrada em março deste ano, em plena segunda onda da pandemia, que resultou em centenas de mortes na cidade. Segundo ela, naquela ocasião, que foi a pior de toda a pandemia no município, esse número não passou de 1,89, o que motivou uma decisão urgente pelo cancelamento.“No mês de março, que foi um dos maiores picos que nós tivemos da doença, nós tivemos positivados em um dia 128 casos e hoje no dia 6 de janeiro nós tivemos 176 casos. A curva vem em uma ascendência muito grande e isso nos mostra epidemiológicamente falando, que nós temos uma variante, provavelmente, ômicron que é mais contagiosa. Esses números foram muito expressivos e contundentes para que tomássemos a decisão”, disse a secretária.De posse desses números e da informação de que só na primeira semana deste ano já foram registrados 694 casos da doença, o prefeito Jorge Seba disse que não viu alternativa a não ser tomar essa decisão.“É uma decisão difícil. Lamento, porque nós deveríamos estar em um momento pensando em alegria, mas não tem como conviver na alegria do Carnaval com a expectativa de doença e óbito, não queremos isso. Lamentamos pelas pessoas que trabalham nesse evento, mas o que vale e prevalece é a importância da vida. E nesse aspecto estamos dando essa preferência e prioridade. Vamos continuar agindo assim de forma a preservar vidas”, completou o prefeito.Antes de apresentar a decisão à imprensa, o prefeito se reuniu com alguns organizadores do Oba Festival, apresentou os números e anunciou o cancelamento. Segundo o prefeito, eles saíram de lá chateados.“Não sei se esperavam ou não, mas saíram chateados. Havia uma possível data do dia 14, que estávamos programando para que a gente pudesse fazer essa avaliação do Carnaval. Mas dada essa situação de curva ascendente e muito grave, nós resolvemos tomar essa decisão e comunicar a eles. Saíram chateados e me coloco no lugar deles nesse aspecto, mas não há o que fazer. O entretenimento, que é o Carnaval, ele traz realmente uma alegria, só que a natureza dele é de confraternização de abraço, contato e isso é a praia do vírus e estamos tomando essa decisão”, concluiu.Ainda durante a coletiva, o prefeito reforçou as determinações contidas no decreto que estabeleceu regras mais rígidas para shows e eventos de menor porte e disse que a fiscalização será intensificada para que as regras sejam cumpridas por todos.A ação contará com a participação da Polícia Militar, Vigilância Sanitária Municipal e o setor de Fiscalização. Promotores de eventos que não cumprirem às regras pré-estabelecidas serão multados e poderão responder por processos administrativos e/ou judiciais.Proprietários que cederem seus imóveis, a título gratuito ou oneroso, para festa clandestina podem ser multados em R$10 mil, cada um. A lei foi sancionada pelo prefeito Jorge Seba em março de 2021, com o objetivo de proteger a população e evitar que tais espaços contribuam na disseminação do vírus.