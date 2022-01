Familiares e amigos pedem orações para o religioso, que também luta contra outras enfermidades

publicado em 22/01/2022

O padre Silvio Roberto precisou ser internado novamente e testou positivo para Covid (Foto: Arquivo pessoal)

Foi internado na noite de sexta-feira (21), no Hospital de Base de Rio Preto, o padre Silvio Roberto, que por anos foi o responsável pela Paróquia Santa Luzia de Votuporanga e agora comandava a Paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto. O religioso, que já luta contra outras enfermidades, teria testado positivo para Covid-19 e apresentado algumas complicações, mas está bem.



"Os resultados dos exames do Padre Silvio mostraram que testou positivo para Covid-19. Está respirando naturalmente, sem ajuda de equipamentos, nem oxigênio. Está internado no HB para acompanhamento e cuidados necessários. Segundo relatório médico, o quadro geral é bom. Agradecemos por todas orações e pensamentos positivos pela saúde do nosso querido padre", diz nota da assessoria de comunicação da Paróquia Menino Jesus de Praga.

Desde 2017, o padre, um dos mais queridos de toda a região e com um rebanho religioso unido em torno de sua liderança, luta contra o câncer. Ele chegou a vencer a doença, mas foi surpreendido por um novo exame revelando que alguns tumores voltaram a aparecer no ano passado.

Em agosto de 2021, padre Silvio Roberto pediu afastamento da igreja para cuidar da saúde. Desde então os fiéis têm rezado pedindo pela recuperação do sacerdote.