publicado em 08/01/2022

Organizadores do Oba Festival divulgaram nota lamentando o cancelamento do Carnaval e a falta de diálogo com a Prefeitura (Foto: Divulgação)

Da redação

Após o anúncio do cancelamento, os organizadores do Oba Festival vieram a público e lamentaram a decisão do prefeito Jorge Seba (PSDB) que, segundo eles, foi adotada sem que houvesse um diálogo entre as partes. O grupo afirmou ainda que estava preparando o evento seguindo as previsões do Plano São Paulo de retomada da economia que liberou grandes eventos, como os já realizados em todo o Estado.“Infelizmente, comunicamos que o nosso encontro na edição de 15 anos do Oba Festival está suspenso. No início deste ano, a Prefeitura de Votuporanga havia anunciado que divulgaria atualizações sobre o assunto no dia 14 de janeiro. No entanto, hoje fomos surpreendidos com a antecipação deste triste anúncio que proíbe o nosso evento para daqui há 50 dias na cidade. O Oba sempre esteve aberto ao diálogo com a Prefeitura, mas, infelizmente, não fomos convidados a participar e debater sobre a antecipação desta nova decisão”, diz trecho da nota.Ainda no documento, a organização do Oba Festival afirmou que o adiamento do evento em 2021 mostrou que a prioridade deles sempre foi a vida e que em 2022 iriam realizar a edição seguindo todos os protocolos necessários e exigidos e defendendo sempre a vacinação.“Mas em respeito ao nosso público, lamentamos muito o anúncio realizado agora desta maneira, e com tamanha antecipação, e agradecemos a todos que confiam, entendem e acreditam no trabalho do Oba Festival. Em toda a nossa trajetória de 15 anos de história superamos muitos obstáculos e desafios sempre querendo o melhor para o nosso público. Nos mantemos confiantes e otimistas de que venceremos mais esse capítulo da nossa história e voltaremos ainda mais fortalecidos, e com muita saúde, para nos vermos em breve”, complementa.Por fim, os empresários responsáveis pelo Oba disseram que isso não se trata de um adeus, mas sim de um até breve. “Independente da realização do Oba, vacine-se! Proteja quem você ama. Em breve, divulgaremos novas informações sobre os nossos próximos passos”, finaliza a nota.