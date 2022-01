No total, a Unifev vai oferecer 39 bolsas para cursos de graduação com a isenção de 100% das mensalidades

publicado em 19/01/2022

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs inscrições para o programa “Bolsa Comunitária”, da Unifev, ficam abertas até esta quinta-feira (20). Os interessados devem se inscrever por meio da página do programa,, onde também está disponível a resolução com os detalhes da iniciativa.No total, a Unifev vai oferecer 39 bolsas para cursos de graduação com a isenção de 100% das mensalidades. O programa é voltado para jovens de baixa renda que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2019 e 2020.O critério de avaliação levará em consideração as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com a diretoria da Unifev, o objetivo é fomentar a responsabilidade social e fortalecer o espírito comunitário da instituição.As “bolsas comunitárias” serão para cursos como Administração, Engenharia Civil e até Medicina (confira a relação de vagas por curso no final desta reportagem). No caso da bolsa para o curso de Medicina, o início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano. Já para os demais cursos, o começo será no primeiro semestre.Ao todo, serão investidos R$9,8 milhões nesta iniciativa inédita pela FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), com objetivo de viabilizar o Ensino Superior aos participantes. Outras informações podem ser obtidas diretamente na Central de Relacionamento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.O Programa Bolsa Comunitária só é possível por meio de uma parceria entre a UNIFEV e os municípios parceiros da educação. O selo “Município Parceiro da Educação” é uma iniciativa que certifica as cidades que investem em educação.Administração – 2 vagas;Arquitetura e Urbanismo – 2 vagas;Biomedicina – 2 vagas;Ciências Contábeis – 2 vagas;Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) – 2 vagas;Direito – 4 vagas;Educação Física – 2 vagas;Enfermagem – 2 vagas;Engenharia Agronômica – 2 vagas;Engenharia Civil – 2 vagas;Engenharia da Computação – 2 vagas;Engenharia Mecânica – 2 vagas;Farmácia – 2 vagas;Fisioterapia – 2 vagas;Medicina Veterinária – 2 vagas;Medicina – 1 vaga;Nutrição – 2 vagas;Pedagogia – 2 vagas;Psicologia – 2 vagas.(Fonte: Unifev)