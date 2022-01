As inscrições devem ser feitas pela internet, nos sites das instituições de ensino

publicado em 06/01/2022

Considerando as duas instituições – IFSP e Unifev - as vagas são para 19 cursos, distribuídos entre graduação e pós-graduação (Fotos: IFSP e Unifev)

IFSP

Unifev

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO IFSP (Instituto Federal de São Paulo) e a Unifev estão com as inscrições abertas para cursos de graduação e pós-graduação em Votuporanga. Considerando as duas instituições, as vagas são para 19 cursos (confira a relação completa de cursos no final da reportagem).No caso do IFSP, o campus de Votuporanga oferece 160 vagas, distribuídas entre cursos de Engenharia Elétrica (40 vagas, integral), Engenharia Civil (40 vagas, integral), Sistema de Informação (40 vagas, bacharelado, matutino) e Física (40 vagas, licenciatura, noturno). Os interessados têm até 18 de fevereiro para se inscreverem,A seleção será feita a partir das notas obtidas no Enem de 2017 a 2021 e o candidato não poderá ter sido eliminado em alguma das provas ou ter zerado na redação.Já em relação às vagas da Unifev, essas são para 15 cursos de especialização e MBA, que integram a grade da pós-graduação, com começo previsto para o primeiro semestre deste ano. Os interessados devem se inscrevere obter mais informações pelo WhatsApp (17) 9 9783-5213.A Unifev e o Colégio Unifev estão com inscrições abertas para docentes em diversas áreas. Os interessados devem preencher a Ficha de Inscrição para o cargo desejado noNo caso da Unifev, a instituição abriu edital para a contratação de docentes para a graduação em Direito – subáreas Direito Cível (duas vagas) e Direito Tributário e Financeiro (um vaga). As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de janeiro e os candidatos devem anexar o link do Curriculum Vitae na plataforma Lattes no ato da inscrição.Já o Colégio Unifev está com três processos seletivos abertos para a contratação de docentes. As oportunidades são voltadas à Educação Básica – subárea Ensino Fundamental anos iniciais (uma vaga); Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais – subárea Língua Inglesa (uma vaga); e Ensinos Fundamental e Médio – subárea Língua Portuguesa (uma vaga). As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de janeiro e os candidatos devem anexar um PDF do Curriculum Vitae no ato da inscrição.O processo seletivo para as vagas tanto da Unifev quanto do Colégio será composto por avaliação escrita, profissional e análise curricular. Os requisitos mínimos para o preenchimento das vagas, avaliações, salários-base e benefícios devem ser conferidos nos editais, que estão disponíveis no site da instituição, onde os resultados finais também serão publicados.- Engenharia Elétrica;- Engenharia Civil;- Sistemas de Informação (bacharelado);- Física (licenciatura);Especialização- Direito Civil e Processual Civil;- Direito e Processo do Trabalho;- Enfermagem de Urgência e Emergência;- Estética;- Gerontologia;- Psicanálise Clínica;- Psicologia Organizacional e do Trabalho;- Engenharia de Estruturas;- Engenharia de Segurança do Trabalho;- Design de Interiores.MBA- Gestão de Negócios com ênfase em Comercialização e Marketing;- Gestão Estratégica da Produção e Qualidade;- Gestão Estratégica de Pessoas e Desenvolvimento Humano;- Gestão Estratégica de Projetos;- Gestão Financeira e Controladoria.(Fontes: IFSP e Unifev)