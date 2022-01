Ela viveu a infância e a adolescência em Votuporanga antes de voltar para São Paulo, onde mora atualmente

publicado em 18/01/2022

De testemunha de jeová a voz do funk LGBTQIA+. A artista Linn da Quebrada nasceu na Zona Leste de São Paulo, mas ainda criança sua família escolheu Votuporanga para tentar uma vida melhor. A cantora cresceu e viveu sua adolescência na cidade e depois de adulta, retornou para a capital e se consagrou uma das principais vozes do movimento que coloca em pauta a questão de igualdade de gênero.Atualmente a artista inicia uma nova fase da sua carreira: a participação no reality show BBB (Big Brother Brasil), estreado na segunda-feira (17) pela rede Globo. Pela segunda vez em 22 anos de programa, o BBB volta a ter uma participante transexual. Lina Pereira, ou artisticamente conhecida como Linn da Quebrada, faz parte do grupo 'Camarote'. Ela tem 31 anos e ganhou prestígio nacional pela participação no documentário "Bixa Travesty" e por compor o elenco da série "Segunda Chamada", exibido pela mesma emissora.Antes de alcançar a fama, a vida de Linn foi regada de dificuldades e preconceitos. Ela vivia com a mãe, natural do estado do Alagoas e que trabalhava como empregada doméstica. Toda sua família era testemunha de Jeová e consequentemente, Linn seguia as mesmas doutrinações, mas em 2011 a artista começou a fazer performances em shows e descobriu que a música, em especial, o funk era sua grande paixão.Foi nesse período que Linn se assumiu transexual e começou a compor. A música é utilizada pela artista como instrumento de diálogo em defesa não somente dos direitos LGBTQIA+, mas também de ter autonomia sob o próprio corpo.A cantora também residiu na periferia da cidade de São José do Rio Preto, onde iniciou o curso de teatro e dança. Em 2016 lançou sua primeira música autoral "Enviadescer" que ela atribuiu ser uma construção do que ela é e desconstrução do que ela foi."A filha da empregada voltou para 'Enviadescer'. Em 2011 eu sai de casa para enfrentar o mundo. Morava com minha mãe, numa quebrada. Lá, foi onde comecei a fazer teatro, dança e também onde iniciei meu curso de 'vyadagem'. Foi lá que grande parte do que eu sou hoje se construiu para se desconstruir depois. Lá formei grandes parcerias e aprendi muita coisa. Agora tive o prazer de voltar e apresentar onde me encontro. De apresentar minha mãe e grandes 'amigues' a tão famosa MC Linn da Quebrada. A 'bixa' esquisita voltou para ser ouvida. E a 'byxarada' aconteceu! Pude cantar minhas canções para minha mãezinha, essa preta arretada. Pude lembrar o porquê isso aconteceu. E porque faz tanto sentido. Agradeço a cada uma de vocês que vem me acompanhando de longe ou perto e que me fortalecem tanto para continuar existindo. Amo vocês", escreveu a artista nas suas redes sociais em 2016.Na sexta-feira (14), Linn da Quebrada foi a 18ª participante a ser confirmada no reality, desde então, ela já ganhou mais de 300 mil seguidores, alcançando 621 mil pessoas em uma única rede social.Em seu vídeo de apresentação, a cantora afirmou que seu maior objetivo é o prêmio de R$ 1,5 milhão e que caso vença o programa, o dinheiro já tem destino certo."Quero comprar uma casa. Parece tão singelo, mas é muito gigantesco. Quero proporcionar uma velhice mais confortável para a minha mãe, poder pagar um plano de saúde para ela e ficar um pouco mais tranquila. Também quero ter continuidade, adotar uma criança", concluiu.