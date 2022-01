Entre as solicitações, a necessidade de reforçar ações como respeito ao distanciamento social e disponibilização de álcool em gel; prefeito também levou mensagem de otimismo e esperança para retomada do setor

publicado em 12/01/2022

Jorge esteve acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e dos secretários Alexandre Giora (Governo), Ivonete Félix do Nascimento (Saúde) e Rodrigo Beleza (Desenvolvimento Econômico) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito Jorge Seba se reuniu com diretores da ACV - Associação Comercial de Votuporanga para discutir ações de combate e enfrentamento à Covid-19, além de apresentar projetos e expectativas para a continuidade na retomada econômica em 2022. Jorge esteve acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e dos secretários Alexandre Giora (Governo), Ivonete Félix do Nascimento (Saúde) e Rodrigo Beleza (Desenvolvimento Econômico).“O comércio é muito importante para a nossa economia e, assim como os demais setores, precisou se reinventar nos últimos anos pelos desafios propostos pela pandemia. O nosso muito obrigado a todos os empresários da cidade, que tanto contribuem para o desenvolvimento local e regional. Em 2022, podem contar ainda mais com a nossa equipe para definição de estratégias de fortalecimento de toda a nossa economia”, destacou o prefeito Jorge Seba.De janeiro a novembro, o comércio de Votuporanga gerou o saldo positivo de 328 empregos, de acordo com dados do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Previdência. Na cidade, para ampliar cada vez mais as oportunidades e criação de oportunidades de trabalho, ações são discutidas pela Prefeitura com diversos setores da economia por meio do Comitê de Retomada Econômica, que prevê diversas ações para impulsionar esse novo momento.Por ser referência regional, centenas de pessoas compram no comércio de Votuporanga. Desta maneira, o prefeito Jorge Seba e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforçaram o pedido para o cumprimento e conscientização de todos sobre as medidas preventivas.“Precisamos da ajuda de vocês. Assim como deu muito certo no ano passado, os comerciantes contribuem no reforço de ações como exigência da máscara, respeito ao distanciamento social dentro e fora da loja, controle para que não haja aglomeração no espaço interno, além de disponibilizar álcool em gel e fazer a aferição da temperatura”, comentou Ivonete.O apoio foi imediatamente acertado pela diretoria da ACV. “Podem contar com a Associação Comercial e com os nossos empresários. Faremos uma força-tarefa para reforçar as medidas que garantem a segurança dos clientes e das nossas equipes de trabalho”, complementou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da Associação Comercial de Votuporanga.Nesta terça-feira (11), a Secretaria da Saúde enviou ofícios para supermercados, restaurantes, academias e representantes do comércio e da indústria, com orientação de medidas preventivas que precisam ser intensificadas. O documento relembra as ações que precisam ser seguidas para a segurança sanitária de clientes e equipe de trabalho, como o distanciamento de no mínimo um metro entre as pessoas em filas e também nas dependências do estabelecimento. Também é preciso disponibilizar álcool em gel 70%, aferição da temperatura corporal, além da obrigatoriedade do uso de máscara.Na última semana, a Prefeitura de Votuporanga publicou um novo decreto com regras para a realização de eventos, como formaturas, casamentos, entre outros. Organizadores que descumprirem as normas poderão ser multados, como as autuações aplicadas no sábado (8), pelas equipes de Vigilância Sanitária e Fiscalização.