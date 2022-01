A ganhadora é ouvinte da rádio no bairro Pozzobon e faturou R$ 1,1 mil, o cupom foi preenchido na loja parceira T.R. Açaí

publicado em 07/01/2022

A contemplada do sorteio foi Edna Cristina Gregório, que preencheu seu cupom após sua compra na T.R. Açaí (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Cidade FM realizou nesta sexta-feira (7) o tão esperado sorteio do "14º salário", no valor de R$ 1,1 mil, em dinheiro. Ouvintes e clientes das lojas participantes da promoção "Fim de Ano Premiado" participaram.A contemplada do sorteio foi a moradora do bairro Pozzobon Edna Cristina Gregório, que preencheu seu cupom após sua compra na T.R. Açaí.Este foi o último sorteio da campanha, que acontece desde dezembro de 2021. No mês passado, a rádio sorteou diariamente, para os ouvintes, R$ 100 em vales-compras nas 54 lojas que participaram da promoção.Foram elas: 3ª Store Moda Masculina, Açaí Mais Sabor, Atacadão Duas Rodas, Auto Peças Andrade, Barão da Carne, Boi Brabo, Borracharia do Rafa, D&D Auto Elétrica, Damasu Colchões, Econd Assessoria Condominal, Elite Reforma e Recuperação de Gaiolas, Caçambas e Chassis, Empório Perfumaria, Espero do Chef, Exclusive Tintas e Texturas, Extra Pneus Centro Automotivo, Fiat Caminho, Fort Automotica, Foz Lava Rápido e Polimento, Ganso Centro Automotivo, Garagem do Terere, GMS Celulares, Hilton Centro Automotivo, Hortifruti Bom Jesus, Império Moda Plus Size, Jair Joia Ótica e Relojoaria, JC Salgados, JR Acessórios e Celulares, Koxixo Jeans, Limpim Produtos de Limpeza, Maranata Mercado e Açougue, Marcelo Supermercado, Marmitaria NSA, Marmoraria Valentim Gentil, Megatec Soluções e Tecnologia, Mini Mercado Cosmo, Odontocompany Clínica Odontológica, Paty Presentes, Pernalonga Pneus, PH Store, Pizzaria e Esfiharia do Cheff, Point Mix Mercearia, Premium Odontologia, Q Bonita Moda Feminina, Raly Rodas, Sabor Prosa Lanchonete e Petiscaria, Shopping Lepos, T.R Açaí, Thiago Lanches e Açaí, Tim Baterias, Tito Pneus Borracharia, Top Car Wash, Você É Única Moda Plus, Votucambio, Votucompreensores.