publicado em 06/01/2022

Com a aprovação do projeto, policiais militares que atuam na Atividade Delegada em Votuporanga terão um reajuste de 30% na remuneração (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na quarta-feira (05), em sessão extraordinária, o projeto de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB) que garante um reajuste de 30% na remuneração dos policiais militares que atuam na Atividade Delegada no Município. A medida faz parte política de valorização dos profissionais da segurança pública de Votuporanga.Com o reajuste, que foi aprovado por unanimidade, os policiais passarão a receber 1,3 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) por hora trabalhada, o equivalente R$ 38,87. Atualmente a remuneração é de uma Ufesp (R$29,90).A proposta atende a uma indicação do presidente da Câmara Serginho da Farmácia (PSDB), que também foi o autor de uma iniciativa que garante a isenção do Imposto de Renda ou descontos previdenciários e de assistência médica. Somadas, as duas iniciativas devem garantir um acréscimo de 57% para soldados, cabos, sargentos e sub-tenentes.Além da valorização dos policiais, os vereadores aprovaram também outro projeto de autoria do prefeito Jorge Seba para a abertura de crédito especial de R$ 10 milhões no orçamento para a implementação dos recursos contratados com o Desenvolve SP para mais uma fase do programa recapeamento das ruas de Votuporanga.A iniciativa foi aprovada. Apenas Osmair Ferrari (PSDB) e Cabo Renato Abdala (Podemos) optaram pela abstenção, tendo em vista suas posições semelhantes durante a votação do projeto que autorizou a contratação do financiamento.