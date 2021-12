Projeto lei, de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), autoriza o município a contratar um financiamento de R$ 10 milhões, junto a Agência Desenvolve SP

publicado em 14/12/2021

Conforme o projeto, a operação de crédito será parcelada em 96 vezes (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na segunda-feira (13), o projeto lei, de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que autoriza o município a contratar um financiamento de R$ 10 milhões, junto a Agência Desenvolve SP. Os recursos, segundo a Prefeitura, serão 100% investidos no programa de recapeamento, o que deve gerar um grande avanço na recuperação das vias do município.Conforme o projeto, a operação de crédito será parcelada em 96 vezes, com uma taxa de juros de 0,25% ao mês e com uma carência de até 24 meses para o município começar a pagar. Não houve muita discussão em relação ao tema. A tribuna foram apenas os vereadores Osmair Ferrari (PSDB) e Cabo Renato Abdala (Patriota), que declararam abstenção ao projeto. Ambos falaram que entendem a necessidade do recapeamento, mas estão temerosos em relação ao endividamento da Prefeitura.O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), também se manifestou, porém favoravelmente ao projeto, por entender que o município tem capacidade financeira para assumir as parcelas e que os recursos são necessários para o município. No fim, a iniciativa foi aprovada com duas abstenções.Também na sessão de segunda, os vereadores aprovaram o projeto, de autoria do presidente da Câmara, Serginho da Farmária (PSDB), que quer obrigar a Neoenergia Elektro, concessionária de energia elétrica do município, a alinhar os fios ou cabos dos postes e a retirar os fios inutilizados e demais petrechos.A Câmara aprovou também outro projeto do presidente da Câmara, que cria a gratificação por desempenho de Atividade Delegada. Na prática, a iniciativa corrigi uma defasagem de 60% na remuneração paga atualmente aos policiais que prestam a Atividade Delegada no município em relação a outras 60 cidades da região.Este era um pleito antigo dos militares que, com a atual remuneração, não se sentiam motivados atuar no programa. A sessão, aliás, foi acompanhada por vários policiais e pelo comandante da Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, capitão André Navarrete, que ao final discursou agradecendo a aprovação do projeto.