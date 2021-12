O grupo percorreu a estrutura central da Saev, passando por diversos departamentos, desde o atendimento ao cliente, recursos humanos, contabilidade, dentre outros

publicado em 18/12/2021

Na ocasião o grupo percorreu a estrutura central da Saev, passando por diversos departamentos, desde o atendimento ao cliente, recursos humanos, contabilidade, dentre outros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta sexta-feira (17) o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali recepcionou o superintendente do Saae Ambiental, José André do Nascimento e sua equipe. O Saae Ambiental é o Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Fé do Sul. A troca de experiências entre as duas autarquias municipais foi o principal objetivo desse encontro realizado durante toda a manhã.Na ocasião o grupo percorreu a estrutura central da Saev, passando por diversos departamentos, desde o atendimento ao cliente, recursos humanos, contabilidade, dentre outros.Além do superintendente do Saae, a comitiva foi formada por Renata Fortili, diretora de Administração e Licitação; Ariel Cássio Marques, diretor de Obras; da diretora de Recursos Humanos, Andressa Rezende; Viviane Faria, do Departamento de Finanças e por Luiz Henrique Pessoa, responsável pelo Setor do Almoxarifado e Patrimônio.“A troca de experiências, conhecimentos e informações agrega muito para os dois municípios que possuem realidades bastante parecidas no que tange à autonomia nos serviços de água, esgoto e meio ambiente. Foi um dia bastante produtivo”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.