publicado em 14/12/2021

Os gerentes Alessandro Boska e Edemar Portes; e o assessor Rafael Rossi, assessor de investimentos, vieram à Cidade FM para falar sobre a campanha (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brQuem abriu uma conta poupança na Sicredi até segunda-feira (13) vai concorrer ao último sorteio da campanha “Poupança Premiada”. O sorteio, realizado neste sábado (18), será de R$ 1 milhão.Com este último sorteio, a campanha terá distribuído R$ 2,5 milhões em prêmios. Além do sorteio milionário deste fim de semana, a cooperativa fez sorteios semanais de R$ 5 mil e um de R$ 500 mil, em outubro.O trio Alessandro Boska, gerente da agência de Votuporanga da Sicredi; Edemar Portes, gerente regional da Sicredi; e Rafael Rossi, assessor de investimentos e associados da Sicredi; passou pelo estúdio dapara dar mais detalhes sobre a campanha.Quem ainda não tem conta poupança na Sicredi mas tem interesse em participar da campanha, pode abrir a conta para concorrer aos sorteios que serão realizados no ano que vem, conforme explicou Rafael Rossi.“Pode ser feita a abertura da poupança na agência ou baixar o aplicativo Sicredi X, sem precisar sair de casa. E se você já tem poupança conosco, pode entrar na sua conta e fazer um Pix para a poupança para começar a concorrer”, disse.O assessor de investimentos também contou que a Sicredi foi a única instituição que registrou aumento no número de contas poupanças neste ano. Ele atrelou esse aumento ao sucesso da campanha “Poupança Premiada”, que também tem sido promovida ao longo do ano.Já o gerente da agência do Sicredi em Votuporanga acrescentou que o sorteio de R$ 1 milhão, no fim de semana, vai fechar a campanha com chave de ouro.Rossi também explicou como uma conta poupança funciona e quanto o dinheiro depositado nela está rendendo atualmente. O primeiro ponto que o assessor de investimentos abordou foi que o rendimento da poupança é padronizado, ou seja, é o mesmo em todas as instituições. “Só que nas outras instituições vocês não concorrem a prêmios”, acrescentou.O assessor também disse que a conta poupança é útil para fazer uma “reserva de emergência”, como ele mesmo chamou, que serviria para dar conta de uma necessidade rápida e urgente sem precisar fazer empréstimo. Como exemplos de situações assim, Rossi citou conserto de carro e gastos extras com medicações. “Mas o intuito é realmente fazer essa guarda de recurso, mensalmente, para que você possa usufruir lá na frente”, disse.Atualmente, a poupança está rendendo 0,56%, conforme disse o assessor. Ele explicou que essa taxa é uma combinação de 0,5% mais a TR (Taxa Referencial), que é de 0,06%. Mas ele adiantou que esse rendimento pode mudar – para melhor.“Ainda não está fechado, mas o Banco Central está discutindo mudanças na rentabilidade da poupança para melhorar um pouco”, disse Rafael Rossi.