Angico, ingá, mutambo, ipê e fruto do pombo foram as espécies selecionadas pelo Departamento de Meio Ambiente da Autarquia para o plantio

publicado em 13/12/2021

O plantio de 53 mudas de árvores nativas às margens da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Encerrando as ações que comemoraram os 53 anos da Saev Ambiental, a Autarquia promoveu na manhã do último sábado (11), o plantio de 53 mudas de árvores nativas às margens da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”. Angico, ingá, mutambo, ipê e fruto do pombo foram as espécies selecionadas pelo Departamento de Meio Ambiente da Autarquia para serem plantadas no local.Participaram do plantio, o superintendente da Autarquia, Alberto Antônio Casali; o vice-prefeito, Cabo Valter; a Polícia Ambiental; alunos do curso de Agronomia da Unifev, junto do coordenador Prof. Me. Fernando Galoro Delavale; o vereador Jura Silva; além de colaboradores da Autarquia.“Além de celebrar esses mais de meio século de existência e de serviços prestados a nossa população, a Saev Ambiental, por meio desse plantio quer contribuir com a conscientização das pessoas sobre a importância da manutenção do equilíbrio do nosso ecossistema. E, nós, mostramos o compromisso da Autarquia com a vida das pessoas e com o desenvolvimento sustentável do município”, ressaltou o superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali.