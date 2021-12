Prefeito Jorge Seba assina compra de área para desfavelamento de Votuporanga

publicado em 24/12/2021

Cerimônia da assinatura da escritura da área onde as casas serão construídas foi marcada pela emoção dos moradores e do prefeito (Foto: A Cidade)

04 de setembro

A história do desfavelamento do Matarazzo e outros bairros, que se desenrolava há cinco décadas em Votuporanga, teve um novo marco no começo de setembro: a assinatura, pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), da escritura da área onde serão construídas cerca de 180 casas. A cerimônia foi marcada pela emoção. De um lado, a emoção dos moradores que, enfim, enxergaram o fim da luta, e do outro, a do prefeito, de poder realizar o sonho dessas pessoas e receber delas a proposta de denominar a área em homenagem a Thui Seba, seu filho, que faleceu em 2017.

02 de setembro

PM de Votuporanga diz ter condições de fazer frente à mega-assaltos

Depois do mega-assalto, realizado por uma quadrilha fortemente armada, em Araçatuba, a Polícia Militar de Votuporanga trabalhou com todo o seu efetivo em estado de alerta. O patrulhamento na cidade foi reforçado e o policiamento disse que estava preparado para reações, caso algo parecido acontecesse. Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o comandante da 3ª CIA do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia do Interior), capitão André Navarrete, falou sobre os riscos de um ataque parecido e que a polícia tinha condições de fazer frente, por conta do treinamento que é realizado com todo o efetivo.

07 de setembro

Moradores avaliam como ‘positivas’ as manifestações de 7 de Setembro

Centenas de votuporanguenses participaram, no feriado em comemoração à Independência do Brasil, das manifestações nacionais a favor do presidente Jair Bolsonaro (na época, sem partido), tanto em Votuporanga, como por meio de caravana na Avenida Paulista, em São Paulo. Para ambos os grupos, a avaliação do ato foi “positiva” e, na época, eles disseram que deveria trazer bons resultados para o país.

14 de setembro

Técnica de enfermagem é condenada por aplicar ‘vacina de vento’ em Votuporanga

O juiz da 1ª Vara Cível de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza, condenou a técnica de enfermagem, T. S.C.S., por ato de improbidade administrativa no caso que ficou conhecido como “vacina de vento”. A profissional da saúde, porém, escapou de ter que pagar a indenização de R$ 50 mil por danos morais coletivos, pleiteada Ministério Público, já que, segundo o magistrado, não ficou comprovado o referido dano.

28 de setembro

Votuporanga supera marca de mais de 60% da população vacinada contra o coronavírus