Carlão Pignatari é empossado como governador em exercício do estado de São Paulo

publicado em 24/12/2021

Em uma sessão solene, no Palácio 9 de Julho, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, foi empossado oficialmente para o cargo de governador em exercício (Foto: Alesp)

26 de outubro

Carlão Pignatari é empossado como governador em exercício do estado de São Paulo

Em uma sessão solene, no Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado Carlão Pignatari (PSDB), foi empossado oficialmente para o cargo de governador em exercício. Ele ficou no cargo até dia 2 de novembro, enquanto o governador João Doria (PSDB) e seu vice Rodrigo Garcia (PSDB) estavam em viagem para o exterior. Após a cerimônia, Carlão fez seu primeiro discurso como governador em exercício e disse que o momento era de extrema importância e um sonho realizado em sua vida.

1º de outubro

Chuva, ventania e nuvem de poeira fazem 'dia virar noite' e causam estragos

Um temporal, no primeiro dia de outubro, levantou uma “nuvem” de poeira que assustou os moradores de Votuporanga. Quem olhou para o céu da cidade pôde acompanhar um fenômeno que tinha sido visto alguns dias antes em cidades como Olímpia, Rio Preto e outras da região: uma tempestade de poeira. A chuva forte, acompanhada de ventania, causou um rastro de destruição pela cidade. Além das árvores caídas, um dos estragos mais chocantes foi uma estrutura metálica, de uma oficina de motos, que voou pela avenida Wilson Foz.

04 de outubro

Por 11 votos a 3, Câmara Municipal rejeita projeto para criação da 'Taxa do Lixo' na cidade

A Câmara Municipal de Votuporanga rejeitou, por 11 votos a três (presidente da Casa só votaria em caso de empate) o projeto de lei que tinha como finalidade instituir a “Taxa de Lixo” no município. Com a decisão, a proposta seguiu para o Executivo, que teria que encontrar outra forma de atender às determinações do Marco Legal do Saneamento Básico.

07 de outubro

De aluno a presidente: Douglas Gianoti fala sobre os desafios de assumir o comando da FEV

A FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) estreava novo comando no começo de outubro. Depois de uma gestão reconhecida por sua seriedade e bons resultados com dr. Celso Penha Vasconcelos (triênio 2018/2021), o advogado Douglas José Gianoti assumiu, de forma oficial, o comando da instituição. Dr. Douglas foi aluno do Colégio Unifev e depois professor do curso de Direito da Unifev por 13 anos, o que, segundo ele, aumentava a sua responsabilidade. Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o novo diretor-presidente da FEV garantiu que faria uma gestão voltada à comunidade acadêmica e também focada na melhoria da qualidade de ensino.

18 de outubro

Aulas presenciais são retomadas nas escolas estaduais de Votuporanga

A presença de 100% dos alunos da rede estadual passou a ser obrigatória a partir do dia 18 de outubro. Em Votuporanga, quase 90% dos alunos voltaram a frequentar, presencialmente, as aulas neste dia, segundo o dirigente regional de Ensino, José Aparecido Duran, em entrevista ao jornal A Cidade. A estimativa da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga é que essa taxa representava cerca de 10,8 mil alunos, o que, segundo Duran, era um bom índice de presença entre as 28 escolas geridas pela Diretoria.

21 de outubro

Votuporanga se aproxima da chamada ‘imunidade coletiva’ e tem apenas um caso ativo de Covid