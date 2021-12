Vereadores pedem o cancelamento do Carnaval em Votuporanga

publicado em 24/12/2021

Serginho da Farmácia pediu o cancelamento do Carnaval enquanto exibia no telão imagens do comércio fechado e dos mortos por Covid (Foto: A Cidade)

29 de novembro

Vereadores pedem o cancelamento do Carnaval em Votuporanga

A sessão da Câmara Municipal de Votuporanga do dia , mais uma vez, foi de polêmica e o tema, é claro, foi o Carnaval. Em pouco mais de três horas, sete dos 15 vereadores foram à tribuna para pedir o cancelamento do Oba Festival, que está programada para ocorrer de 26 de fevereiro a 1º de março.

************

1º de novembro

Como governador, Carlão autoriza R$ 80 milhões para cidade

Em 1º de setembro o município foi, pela primeira vez, sede de Governo, tendo um votuporanguense no comando do Estado e Carlão Pignatari (PSDB) fez jus ao cargo que ocupou por uma semana, ao liberar quase R$ 80 milhões em obras e investimentos para a cidade e municípios vizinhos.

5 de novembro

Homem que matou a esposa por causa de drogas é condenado

O Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga condenou, no dia 5 de novembro, Richard Bruno Rossan Botelho, a 20 anos de prisão pelo assassinato de sua então esposa, Claldenice Ferreira Muniz, em julho de 2019. A decisão se deu após pouco mais de sete horas de julgamento.

11 de novembro

PF cumpre mandados em Votuporanga contra suposta pirâmide financeira

A Polícia Federal cumpriu em Votuporanga, no dia 11 de novembro, um mandado de busca e apreensão, durante a investigação de um suposto grande esquema de “pirâmide financeira”, que envolve a empresa B&G Cred. A suposta fraude, conforme a PF, pode ter movimentado mais de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos. Os agentes da PF, estiveram na cidade por cerca de três horas e recolheram dados para a investigação. Além da sucursal da empresa em Votuporanga, que fica na rua Alagoas, quase esquina com a Pernambuco, no Centro da cidade, outras 22 passaram por apuração na região.

22 de novembro

Vereador pede a exigência de comprovante de vacina para grandes eventos

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), enviou em 22 de novembro um ofício ao prefeito Jorge Seba (PSDB), cobrando providências com relação a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 (também conhecido como passaporte de vacinação) e protocolos sanitários rígidos para a realização de grandes eventos, como shows e o Carnaval do ano que vem. O parlamentar quer que os organizadores exijam a comprovação de duas ou até três doses da vacina para a aquisição de ingressos e a liberação de entrada nos espaços.

23 de novembro

Com mais de 14 mil doses atrasadas, Secretaria da Saúde cria a ‘Van da Saúde’

Um cenário alarmante em relação à vacinação contra a Covid-19 levou a Secretaria Municipal da Saúde a adotar uma medida extrema. Com a queda nos casos, internações e mortes em decorrência da doença, muitos “abaixaram a guarda” e não estão voltando aos postos de vacinação para concluir o ciclo imunização. Para reverter esse cenário, a Prefeitura criou a “Van da Saúde”, um veículo que percorre os bairros da cidade, acompanhado de um carro de som, em busca dos faltosos.

25 de novembro

Adelino Ferrari é reeleito presidente da OAB para mais três anos

O atual presidente da 66ª Subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Votuporanga, dr. Adelino Ferrari, foi reeleito para mais uma gestão frente à entidade de classe, no dia 25 de novembro. Dos 602 advogados que votaram, 559 confiaram seus votos nele e na diretoria que encabeça.

****

26 de novembro

Oba anuncia Ivete Sangalo para o Carnaval de 2022