Jorge Seba decreta lockdown noturno em Votuporanga

publicado em 24/12/2021

(Foto: A Cidade)

1º de junho

5 de junho

6 de junho

11 de junho

17 de junho

21 de junho

A Prefeitura de Votuporanga publicou no dia 20 de junho um decreto estabelecendo no município um lockdown noturno, com medidas que, segundo a Administração Municipal, visavam frear o avanço da Covid-19 na cidade. Estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar as suas portas das 19h e as 6h e as pessoas só estavam autorizadas a estar na rua se fosse em busca de atendimento médico. Além disso, crianças menores de 12 anos foram impedidas de circular pela cidade.Quem vê hoje mais de 80% dos votuporanguenses já vacinados com as duas doses contra a Covid-19 talvez não se lembre do quão lenta foi a campanha de vacinação no começo. Em 1º de junho, o A Cidade estampou em sua capa um alerta: se a vacinação continuasse naquele ritmo, toda a população estaria imunizada só no dia 17 de dezembro de 2022. A notícia foi baseada em um estudo da USP, mas, felizmente, o cenário mudou a imunização avançou rápido.Preocupado com o aumento das internações na ocasião, e com o alerta sobre uma possível terceira onda da pandemia de Covid-19, o prefeito Jorge Seba (PSDB) determinou a manutenção dos atendimentos no Hospital de Campanha. A unidade, que foi montada com o auxílio de empresários, tinha previsão de ser desativada em julho, mas a Prefeitura assumiu todos os custos, estimados em mais de R$ 3 milhões, e prorrogou a iniciativa por mais 30 dias.A bela campanha da Votuporanguense na Série A3 não terminou como o torcedor esperava. Precisando apenas de um empate, na Arena Plínio Marin, em 6 de junho, o time desperdiçou muitas chances e acabou perdendo para o Primavera, por 1 a 0, deixando o sonho do acesso para Série A2 escapar pelos dedos.Literalmente às escuras, já que o fornecimento de energia elétrica havia sido cortado há cerca de 15 dias, os últimos funcionários da Vikstar concluíram a desmontagem da estrutura que, por anos, foi uma das principais geradoras de emprego na cidade. Com o auxílio de um gerador, cerca de 20 pessoas, entre RH, TI e administrativo trataram do encerramento das atividades.Votuporanga registrou no dia 17 de junho a primeira morte por dengue no município em 2021. Trata-se de um homem de 36 anos, com comorbidades. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde, que divulgou ainda um balanço com o registro de 527 casos confirmados até àquele momento.Em 21 de junho o chamado colapso do sistema de saúde voltou a assombrar Votuporanga. Depois de dois meses de “tranquilidade” graças aos 23 leitos de suporte respiratório montados no Hospital de Campanha, todas as vagas se esgotaram nas três unidades de saúde de atendimento a pacientes com Covid-19 (Santa Casa, UPA e Hospital de Campanha).