Seba toma posse e diz que não cabem mais discórdias na cidade

publicado em 24/12/2021

Jorge Seba, Cabo Valter e os 15 vereadores na posse para os seus mandatos (Foto: A Cidade)

O prefeito eleito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB) e seu vice, Cabo Valter (MDB), além dos 15 vereadores eleitos, tomaram posse em sessão solene na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro. Em seu discurso, o novo chefe do Executivo Municipal voltou a falar de união e disse que não cabem mais discórdias no município. Na cerimônia, que foi restrita e mais breve do que de costume, por conta das restrições da pandemia, Seba recebeu as chaves da Prefeitura das mãos do ex-prefeito João Dado (PSD).Um capotamento na rodovia Péricles Belini (SP-461), perto da Vila Carvalho, resultou na primeira morte no trânsito de Votuporanga em 2021. A vítima era a jovem Stefany Carolina de Paula, de 29 anos, que morava em Paranapuã, na região de Jales. De acordo com informações policiais, Stefany estava em um carro Peugeot, com placas de Fernandópolis, com duas pessoas. Eles trafegavam sentido Nhandeara Votuporanga, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou algumas vezes às margens da pista. Com o impacto, Stefany foi arremessada do carro e morreu na hora.Depois de um ano de turbulência, duas famílias votuporanguenses ganharam motivos ainda maiores para celebrar a entrada de 2021. É que junto com chegada de um novo ano vieram o que para eles foi um grande “presente”: os primeiros bebês a nascerem em Votuporanga. A primeira nasceu na Santa Casa, logo no dia 1º. Trata-se de Alice Viotto de Paula, filha de Mônica Viotto da Fonseca e Marlon Hilton Nascimento de Paula. Já no Hospital da Unimed, o primeiro bebê a nascer foi Helena Henrique Pontes, que chegou para os pais, Ivo R. Morelli Pontes e Josilaine M. Henrique Pontes, no dia 3 de janeiro.A técnica de enfermagem, Dalva Lima Suarez, de 56 anos, que atua Santa Casa de Votuporanga há 17 anos e no Consultório Municipal da Vila Paes há 12, foi a primeira votuporanguense a ser imunizada contra a Covid-19. Ela recebeu a primeira dose da CoronaVac em um ato simbólico realizado pela Administração Municipal. Nascida em Cardoso, Dalva é mãe de dois filhos, o Fernando, de 26 anos, e a Amanda, de 15, viúva e cumpre a jornada dupla para manter o sustento da família. Em entrevista ao A Cidade, ela contou que durante a pandemia teve que redobrar os cuidados em casa.Um incêndio de grandes proporções tomou conta da loja Nei Acessórios, na avenida Nasser Marão, em Votuporanga. As chamas chegaram até o teto do estabelecimento, que foi completamente tomado pelo fogo. "Foi tudo. Acabou com tudo. Só não queimou o escritório", relatou o empresário Claudinei José Pastrelo, mais conhecido como Nei, em entrevista ao jornal, no local. A reportagem apurou também que os funcionários acreditavam que um curto-circuito causou o incêndio.Em entrevista exclusiva ao, o novo delegado da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), Allan Soares, revelou os bastidores do que os dados estatísticos não mostram: a rota do tráfico em Votuporanga. Conforme o delegado, a maioria dos entorpecentes que é comercializado em Votuporanga tem origem paraguaia, passa pelo Mato Grosso do Sul e chega no município por meio da Euclides da Cunha e também pela conhecida “rota caipira”, em Araçatuba.