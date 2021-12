Justiça liberta jovem votuporanguense que matou o sogro para salvar a namorada de estupro em Parisi

publicado em 24/12/2021

Elmiro Diogo de Oliveira já tinha sido preso por abusar das filhas e, dessa vez, foi morto por supostamente ter tentado de novo (Foto: Arquivo pessoal)

O jovem votuporanguense que matou o sogro, Elmiro Diogo de Oliveira, de 64 anos, em Parisi, para supostamente salvar a namorada, a jovem E.D.F.O, de uma tentativa de estupro foi solto pela Justiça. A decisão foi revelada com exclusividade ao A Cidade pelo delegado responsável pelo caso, Márcio Nobuyoshi Nosse. Segundo o delegado, a Justiça acompanhou o entendimento do Ministério Público, que apresentou um requerimento pela soltura de E.J.P.F., de 23 anos, por ele ter agido em legítima defesa.