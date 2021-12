Após décadas de reivindicações e acidentes, trevo da Vila Carvalho começa a sair do papel

publicado em 24/12/2021

Depois de décadas de reivindicações e acidentes, a Vila Carvalho, um dos mais antigos povoados de Votuporanga ganhou um trevo seguro de acesso (Foto: A Cidade)

Depois de décadas de reivindicações e acidentes, a Vila Carvalho, um dos mais antigos povoados de Votuporanga (edificado em meados de 1920) ganhou um trevo seguro de acesso. As obras, que foram intermediadas pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), foram iniciadas e fizeram parte de um pacote de R$ 90 milhões de investimentos na rodovia Péricles Belini, a SP-461