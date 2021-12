De autoria do vereador Carlim Despachante (PSDB), a proposta cria um registro de entrada e saída na comercialização de alumínio, fios e cabos elétricos de cobre, objetos de bronze e peças metálicas

publicado em 15/12/2021

A iniciativa do vereador Carlim despachante visa dificultar a vida dos bandidos na venda de produtos furtados na cidade (Foto: A Cidade)

Um projeto aprovado pela Câmara Municipal de Votuporanga deve dificultar a vida dos criminosos especialistas em furto de fios e materiais ferrosos na cidade. De autoria do vereador Carlim Despachante (PSDB), a proposta cria um registro de entrada e saída na comercialização de alumínio, fios e cabos elétricos de cobre, objetos de bronze e peças metálicas em estabelecimentos do município.Em sua justificativa, o vereador afirma que os furtos de fios de cobre e peças de bronze e metálicas de cemitérios de Votuporanga se tornaram frequentes e que existem também inúmeros casos de pessoas que tiveram seus imóveis em obras, residências e barracões invadidos e toda a fiação retirada.“Também não é raro conhecer alguém que teve que reconstruir ou comprar novamente objetos ou placas para identificação de túmulos, uma vez que furtos e vandalismos ocorrem com frequência diária nos cemitérios da nossa cidade. A população pede providências acerca destes casos”, disse Carlim.O parlamentar afirmou ainda que, como vereadores, eles ficam de mãos atadas na questão de responsabilização criminal, uma vez que não compete a eles a criação de tipos penais.“Porém, ao que nos cabe, podemos complementar o que já estabelece as legislações federal e estadual, criando responsabilizações civis, a fim de buscarmos proteger, além do bem econômico, o patrimônio histórico e cultural de nossa sociedade, uma vez que os cemitérios estão repletos de obras de arte talhadas em materiais de alto valor comercial, tornando-se alvos valiosíssimos para os criminosos”, concluiu Carlim Despachante.A iniciativa foi aprovada por unanimidade e agora segue para a sanção do prefeito Jorge Seba.