Os lugares para as duas sessões da pré-estreia do filme, nesta quarta-feira (15), acabaram; uma das sessões da estreia, na quinta-feira (16), também lotou

publicado em 14/12/2021

O novo filme também marca a primeira vez que um super-herói desta 'leva' de filmes da Marvel vai enfrentar vilões de outras épocas (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs votuporanguenses estão ansiosos para verem o jovem Peter Parker (Tom Holland) enfrentar vilões de várias “gerações” do Cabeça de Teia no cinema no novo “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”. Um sinal disso é que as duas sessões de pré-estreia do filme, agendadas para esta quarta-feira (15), às 19h e 22h, no Novo Cine Votuporanga, já estão lotadas. E, até a tarde de segunda-feira (13), uma das sessões do dia da estreia, nesta quinta-feira (16), também já estava com lugares esgotados, além de outras que estavam prestes a lotar.A ansiedade é tanta que os ingressos para a pré-estreia esgotaram em apenas um dia, conforme contou Bruno Arena, o dono do cinema. “É o lançamento do ano. E a expectativa é que ele seja o maior da história”, disse o empresário, em entrevista ao jornalO novo filme também marca a primeira vez que um super-herói desta “leva” de filmes da Marvel – isto é, o UCM (Universo Cinematográfico da Marvel) - vai enfrentar vilões de outras épocas. E há a expectativa de que os Peters Parkers de outras épocas - interpretados por Tobey Maguire e Andrew Garfield - também apareçam no novo filme.O novo filme vai partir do exato ponto em que “Homem-Aranha: Longe de Casa” terminou: com o vídeo gravado pelo vilão Mystério (Jake Gyllenhaal), em que ele diz Peter Parker é o Homem-Aranha, sendo reproduzido pelo jornal Clarim Diário, revelando o segredo do jovem para o mundo.Agora, Parker vai precisar lidar com as consequências dessa revelação. Por não conseguir separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, ele tem uma ideia: pedir ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua identidade secreta. Só que o feitiço se vira contra o feiticeiro. Literalmente.Ao “interferir na estabilidade do espaço-tempo”, como descreve o Doutor Estranho, o feitiço acaba abalando as estruturas do multiverso. E eles começam a receber visitas de outros universos.Até o momento, as “visitas” confirmadas (que apareceram nos teasers e trailers do filme) foram: Duende Verde (Willem Dafoe), do filme do Homem-Aranha lançado em 2002; Doutor Octopus (Alfred Molina), do “Homem-Aranha 2”, de 2004; Homem Areia (Thomas Haden Church), do “Homem-Aranha 3”, de 2007; Lagarto (Rhys Ifans), do “Espetacular Homem-Aranha”, de 2012; e Electro, de “Espetacular Homem-Aranha 2”, de 2014.Ou seja, vilões de todos os filmes que vieram antes dos estrelados por Tom Holland. Agora, tudo indica que a presença, ou não, dos Parkers dos outros filmes vai ser revelada apenas para quem se aventurar à sala do cinema.