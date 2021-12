Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento do acidente e o desespero de quem acompanhou a queda

publicado em 11/12/2021

As asas quebraram e o avião caiu, mas votuporanguense conseguiu sobreviver (Foto: Reprodução redes sociais)

Da redação

Um piloto de Votuporanga sobreviveu após as asas do avião que pilotava quebrarem e ele cair em meio a uma plantação em Tocantins, na região de Lagoa da Confusão. O nome da vítima ainda não foi divulgado, mas o responsável pela empresa proprietária da aeronave informou que ele já estaria se recuperando e recebendo toda a assistência necessária.

O caso veio à tona após um vídeo gravado por pessoas que estavam na fazenda no momento do acidente viralizar nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento exato em que as asas “dobram” e o avião cai. A pessoa que estava filmando se desespera e corre para socorrer a vítima.

A empresa na qual o votuporanguense trabalha teria sido contratada para pulverizar a plantação, mas, como o tempo estava chuvoso, o piloto resolveu fazer um teste e aconteceu o acidente.