As cestas foram entregues no Banco de Alimentos ao grupo de vicentinos das paróquias de Votuporanga

publicado em 18/12/2021

Kits natalinos foram entregues em uma cerimônia realizada no Banco de Alimentos da Prefeitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social da Solidariedade, realizou, na sexta-feira (17), a entrega de mais 200 kits natalinos da campanha de Natal "Luz e Esperança". As cestas foram entregues no Banco de Alimentos ao grupo de vicentinos das paróquias de Votuporanga.A cerimônia de entregue contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, do prefeito Jorge Seba (PSDB), secretários e do vereador Valdecir Lio (MDB). Os itens que compõem os kits natalinos, que continuarão a ser entregues na próxima semana, são biscoito, caixa de bombom, macarrão, massa de tomate, refrigerante e o tradicional panetone."O tema natalino desse ano na nossa cidade é luz e esperança, que é uma união muito significativa porque nessa época, a esperança por dias melhores aumenta em todos nós, assim como a solidariedade tanto de pessoas quanto de empresas, e esse calor humano é muito importante para poder fazer um fim de ano especial a quem precisa. Essa ação é para poder encerrar com chave de ouro um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo, muito gratificante que tivemos, graças a parceiros, em ajudar a nossa população", disse Rose Seba.Além dos kits entregues para os vicentinos, também receberam os produtos a Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias e o Grupo Espírita Maria de Nazaré, além de famílias cantentes da Vila Carvalho e do Centro Comunitário de Simonsen.