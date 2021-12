Conduzindo uma VW/Parati, o homem atravessou o canteiro da avenida, acertou a moça que dirigia a Honda/Biz e se recusou a fazer o bafômetro

publicado em 06/12/2021

O motorista bêbado que provocou um grave acidente na avenida Prestes Maia, em Votuporanga, foi preso em flagrante (Foto: Contribuição Leitor)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista bêbado foi preso em flagrante após provocar um grave acidente na avenida Prestes Maia, região Sul de Votuporanga. O homem R.P.S., de 47 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e segundo o apurado, apresentava sinais de embriaguez como fala confusa e odor de álcool.Era por volta de 12h54, quando o motorista da VW/Parati atravessou o canteiro em alta velocidade e bateu na Honda/Biz, que seguia no sentido contrário da avenida, nas proximidades do nº 1854, perto de um posto de combustíveis. Com o impacto, a jovem de 24 anos, L.P.A.B., “voou” por cima do carro e caiu. Ela foi socorrida às pressas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).A equipe da Polícia Militar foi até o local para o registro do boletim de ocorrência. O homem, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro e por isso foi preso em flagrante. Ele responderá criminalmente e também administrativamente pelo acidente. Além disso, o documento do carro estava vencido e o fato foi registrado na ocorrência.De acordo com o apurado pelo A Cidade, na delegacia o motorista também se recusou a realizar o exame de sangue e permaneceu preso, à disposição da Justiça.Logo após a batida, um vídeo de uma câmera de segurança circulou pelas redes sociais e comprovou a gravidade do acidente. Como é possível ver nas filmagens, a jovem no momento da queda, bateu diretamente as pernas e depois permaneceu imóvel até o resgate. L.P.A.B., teria fraturado o pé.Ela foi levada para a Santa Casa de Votuporanga. O hospital, por meio de nota, informou, nesta segunda-feira (6), que a jovem deu entrada às 13h32, passou por atendimento e no fim da tarde do sábado (4), às 17h15, recebeu alta e pôde ir para casa.