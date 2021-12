As inscrições ficam abertas até as 16h desta sexta-feira (17)

publicado em 14/12/2021

Quem quiser se candidatar a uma vaga para professor no Instituto Federal em Votuporanga tem até o dia 17 para se inscrever (Foto: IFSP)

As inscrições para o processo seletivo simplificado para professores substitutos no IFSP (Instituto Federal de São Paulo) ficam abertas até esta sexta-feira (17). Os interessados têm até as 16h do dia 17 para se inscreverem,. Os salários vão de R$ 2,2 mil a R$ 5,8 mil, dependendo da carga horária e especialização do candidato (graduação, mestrado e doutorado).A taxa de inscrição é de R$ 40, que deverá ser paga mediante Guia de Recolhimento da União. A guia deve ser preenchida e impressa para o pagamento somente no Banco do Brasil. Aqueles que estiverem inscritos e ativos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição.A prova de desempenho didático-pedagógico, a avaliação de experiência profissional na área e a prova de títulos serão realizadas por videoconferência, de maneira gravada, por conta da pandemia.Além do campus de Votuporanga, há vagas para os campi das seguintes cidades: Avaré, Barretos, Birigui, Campos do Jordão, Catanduva, Caraguatatuba, Cubatão, Hortolândia, Ilha Solteira, Jacareí, Matão, Itapetininga, Registro, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Tupã.O edital está disponível no final da reportagem sobre o processo seletivo,