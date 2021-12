Para celebrar o marco, a loja vai promover uma “semana de aniversário”, entre os dias 18 e 25, com uma série de descontos.

publicado em 09/12/2021

A loja vai promover uma ‘semana de aniversário’ com descontos, além de oferecer pipocas e uma ‘roleta de prêmios’ no aniversário (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA unidade de Votuporanga da rede Drogarias Ultra Popular, que fica na esquina da rua Amazonas com a Mato Grosso, completa quatro anos de trabalhos no dia 20 deste mês. Para celebrar o marco, a loja vai promover uma “semana de aniversário”, entre os dias 18 e 25, com uma série de descontos.É que toda semana a farmácia tem três dias com descontos “temáticos”: a “quarta da perfumaria”, a “sexta do bebê” e o “sábado da vitamina”. Nesses dias, os produtos dessas categorias têm 10% de desconto. Só que na “semana de aniversário”, eles terão esses descontos em todos os dias do período.A empresária Kelley Cristina Victorino Costa, uma das donas da farmácia, também contou aoque a farmácia vai oferecer, no dia do aniversário, pipocas e uma “roleta de prêmios”. Vai funcionar assim: a cada R$ 30 de compras em perfumaria, o cliente vai poder girar uma roleta para ganhar prêmios.Em paralelo às atividades e promoções comemorativas do aniversário da loja, está acontecendo a campanha “R$ 2 milhões em Prêmios”.Nesta campanha, a cada R$ 1 de compra de produtos que não sejam medicamentos a pessoa ganha um cupom para concorrer a um sorteio, que vai ser realizado em 30 de janeiro. A campanha vai sortear uma casa, dez carros e 82 motocicletas no dia.