A senhora Martha Lopes Weck vai vir de Cuiabá até Votuporanga no Natal para reencontrar seu primo Vanderley França

publicado em 23/12/2021

Martha Lopes Silva Weck e seu marido, Luiz Aparecido Weck, sairão de Cuiabá no dia 25 rumo a Votuporanga para o reencontro familiar (Foto: Arquivo pessoal / Montagem: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Natal deste ano será marcado pelo reencontro para a família da senhora Martha Lopes Silva Weck, de 75 anos. Isso porque ela sairá de Várzea Grande (MT) amanhã, acompanhada do seu marido, o senhor Luiz Aparecido Weck, rumo a Votuporanga, para ver seu primo Vanderley Ribeiro França. Para ela, será um momento especial, já que eles não se veem há, pelo menos, 35 anos.O reencontro será possível graças a uma reportagem publicada pelo jornalno começo do mês, que trouxe a história (e a busca) a dona Martha pelos primos “perdidos”. Um dia depois da publicação, ela conseguiu o contato de Vanderley e ouviu sua voz, pelo telefone, depois de mais de três décadas de saudade.“Quando a gente conversou pelo telefone, ele chegou a chorar, de tão feliz que ficou, porque fazia muitos anos que a gente não se falava. Ficou ele e eu chorando na ligação. Ficamos contando histórias do passado, mas aí eu disse que quando chegasse aí a gente conversaria mais e à vontade. Nosso diário está cheio, tem que esvaziar ele, né?”, contou a dona Martha.Ela também disse que o plano é chegar a Votuporanga na noite de domingo (26). Eles vão ficar na casa de Márcia, filha do senhor Weck, que, durante a semana, vai levá-los para passarem o dia com Vanderley, em Cardoso. E dona Martha, claro, contou que está ansiosa pelo reencontro presencial e não desistiu de rever seu outro primo, Valter, que também mora na região.O contato recente com Vanderley levou dona Martha a descobrir onde estão outros primos que também não vê há mais de 30 anos.“Consegui falar com outros primos meus, que eram do Paraná e estão morando em Goiás. Fazia quase 34 anos que eu não conversava com eles. E meu primo que está morando em São Paulo, que o Vanderley me passou o número, me passou os contatos de outros primos. Meu Deus, como eu fiquei contente! Foi uma bênção”, contou.Pelos planos dela, o reencontro do Natal vai ser o primeiro de muitos na sua família. E ela está ansiosa para resgatar o contato com seus entes queridos.A dona Martha contou que encontrou seus primos pela última vez na década de 80, em Votuporanga. Primeiro, ela visitou Valter França, que morava na zona urbana do município. Depois, ele a levou para o sítio onde morava Vanderley. Só que, na época, eles não trocaram números de telefone nem endereços. “Ele [Vanderley] me contou que na última vez que nos vimos, meu filho ia fazer quatro anos. Isso faz muito tempo mesmo, porque meu filho já é vô e me deu um bisneto”, acrescentou dona Martha.Para a idosa, os dois são primos queridos por terem cuidado dela quando era criança, em meados da década de 50, para que sua mãe, a senhora Laudelina Alves da Silva, pudesse trabalhar na roça, que ficava no Estado de São Paulo. A dona Martha contou que sua mãe precisou trabalhar na época porque seu pai, o senhor José Lopes da Silva, conhecido como “Zé Borboleta”, estava machucado e internado.