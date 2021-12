Números das ações desenvolvidas ao longo do ano demonstram a atenção dada pela Prefeitura à população nos mais variados setores

publicado em 27/12/2021

Foram 12 meses de desafios que agora, ao fim, refletem em resultados positivos para a população (Fotos: Prefeitura de Votuporanga)

Solidariedade, atenção à saúde e retomada econômica. Se fosse possível resumir o ano de 2021, este seria o retrospecto de Votuporanga em meio à pandemia da Covid-19. Foram 12 meses de desafios que agora, ao fim, refletem em resultados positivos para a população, que não ficou desassistida graças à seriedade que cada setor foi tratado e uma gestão eficiente.Ao lado da Câmara Municipal e de uma equipe técnica e comprometida de secretários, o prefeito Jorge Seba conseguiu conduzir a cidade em um dos momentos mais difíceis de sua história. Logo no comecinho do ano veio uma nova onda da Covid-19, que só não fez mais vítimas porque em menos de dez dias foi montado um Hospital de Campanha, o primeiro na região montado com recursos próprios e o auxílio de empresários da cidade.Junto à pandemia chegou também o desemprego. A economia foi duramente afetada ao ponto de mais de um terço da população precisar de socorro e encontrar a mão amiga na Secretaria de Assistência Social em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade.Em conjunto com as ações sociais e com os investimentos em saúde a Prefeitura também atuou fortemente na busca pela retomada da economia. A lei de incentivos fiscais foi modificada e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico criou programas de desburocratização, o que fomentou a abertura de novas empresas na cidade e a geração de empregos.- ASSINATURA DA COMPRA DA ÁREA DO DESFAVELAMENTO: cerca de 180 famílias serão beneficiadas, que hoje vivem nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.- REPASSE PARA ENTIDADES: r$7,2 milhões para entidades assistenciais.- PRATO SOLIDÁRIO: + de 60 mil marmitas distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com entidades assistenciais de Votuporanga.- CESTAS BÁSICAS: + de 11 mil cestas básicas distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Assistência Social.- KITS DE ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS: + de 100 mil foram distribuídos.Os produtos que compõem a cesta de alimentos não-perecíveis são açúcar, arroz, biscoito, extrato de tomate, farinha de trigo, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, óleo, sal e sardinha. E o kit perecível contem frutas como abacaxi, abóbora, beterraba e laranja.- HOSPITAL DE CAMPANHA: ficou pronto em menos de 10 dias.Atendimento de qualidade aos votuporanguenses que aguardavam leitos de UTI em hospitais da região. Apoio de empresas da cidade. Atendimento começou em 5 de abril de 2021 e foi até 6 de agosto, quando contribuiu no tratamento de mais de 230 votuporanguenses.- AMBULATÓRIO PÓS-COVID: dá qualidade de vida para quem venceu a doença. Atendimento começou em maio. Fica no Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon.- INVESTIMENTO ATÉ NOVEMBRO: R$83 milhões (37,33% do orçamento).- VIDAS SALDAS: mais de 17.400 vidas salvas na pandemia(pessoas que venceram a doença)- POSTOS DE VACINAÇÃO: são mais de 78 mil votuporanguenses completamente imunizados. Agora temos a unidade móvel da vacina. A vacina chegou em janeiro na cidade.- DESBUROCRATIZAÇÃO: em setembro, o prefeito conseguiu a aprovação da ampliação do prazo de validade da licença no cadastro mobiliário (2 para 3 anos); em junho, foi aprovada a lei para que empreendimentos com mais de 200 funcionários passassem a contar com benefícios já previstos na lei municipal que instituiu a política de desenvolvimento econômico, antes eram mil funcionários: entre os benefícios e incentivos doação de área em distritos empresariais mediante análise e aprovação de órgãos com esta atribuição, fornecimento gratuito de serviços de maquinários, isenção de taxas e impostos, alíquota diferenciada do ISSQN, entre outros;- SALDO DE EMPREGOS NO ANO ATÉ OUTUBRO: 489 oportunidades criadas;- SALDO DE EMPRESAS NO ANO, ATÉ OUTUBRO: 753 empresas (outubro tivemos o melhor saldo, total de 105);empresas ativas até o momento: 11.225;- CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES NA RETOMADA, POR MEIO DO COMITÊ DE RETOMADA ECONÔMICA, COM A REUNIÃO DE SETORES;- ATENDIMENTO DE MAIS DE 12.000 TRABALHADORES NO PAT.- O ano também contou com mais de 70 atividades culturais on-line, além de incentivo aos artistas locais e projetos do Estado, como Virada SP, Circuito SP e Ponto MIS. O destaque do ano foi a retomada do FLIV para o calendário do aniversário de Votuporanga, que levou o nome da cidade para diversas regiões por meio do formato on-line, com 270 profissionais do setor cultura envolvidos. Nos quatro dias, o Fliv ficou no ar por cerca de 60 horas em transmissões ininterruptas, das 8h às 22 horas, exibindo mais de 90 atividades artísticas. As plataformas de streaming ligadas ao festival contabilizaram mais de 30 mil acessos.- Ano de início de obras. 2021 termina com cerca de dez obras em andamento, entre elas, a Ciclovia da Estrada do 27, ampliação e melhorias dos Cemeis “Vandira Figueira da Costa Zacarias" e Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”, além da construção do Centro Comunitário.- Na educação, 2021 foi marcado por investimentos nas escolas e no retorno seguro de alunos e professores às aulas presenciais. O Escola Mais Segura, lançado em julho, marcou uma nova fase na educação infantil, com protocolos sanitários, de segurança e pedagogo.