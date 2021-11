O governador em exercício, Carlão Pignatari, autorizou a construção, pelo Estado em parceria como município, de um Parque de Energia Solar

publicado em 02/11/2021

Carlão liberou R$ 2 milhões para a construção de um Parque de Energia Solar para atender entidades de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDentro dos quase R$ 80 milhões em obras e investimentos autorizados na segunda-feira (1º) pelo governador em exercício, Carlão Pignatari (PSDB), em Votuporanga, está uma destinação que irá beneficiar todas as entidades assistenciais do município. Trata-se de um Parque de Energia Solar, que será construído pelo Estado, por meio de uma parceria com o município, no valor de R$ 2 milhões.A “usina” deve ser construída em uma área em Simonsen e depois de pronta irá abastecer a demanda de todas as entidades do município, que hoje sofrem para pagar as suas contas de energia elétrica.“Isso foi uma coisa que me deu muito prazer. Nós fizemos uma reunião junto do vice-governador Rodrigo Garcia, na última vez que ele esteve aqui [na] dando entrevista e as entidades pediram ao Rodrigo Garcia, recurso para que pudessem fazer energia fotovoltaica. Hoje tive a honra de liberar R$ 2 milhões para esse projeto, para que a prefeitura faça a licitação e construa um parque de energia fotovoltaica para servir as entidades assistenciais que fazem um trabalho enorme ajudando as pessoas aqui na cidade e região”, disse Carlão em entrevista à