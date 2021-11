As inscrições vão até esta terça-feira (9) e devem ser realizadas pelo site do Senai

publicado em 09/11/2021

As 54 vagas do Senai de Votuporanga estão distribuídas entre três turmas: uma para o curso de eletricista industrial e duas para o de soldador (Foto: Divulgação/Senai de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs adolescentes de 14 anos para cima que terminaram o Ensino Fundamental e já querem investir em qualificação para o mercado de trabalho podem se inscrever para algum dos cursos oferecidos pelo Senai de Votuporanga. A unidade está com 54 vagas abertas, distribuídas entre dois cursos, que são gratuitos, e as inscrições vão até esta terça-feira (9).O estudante deve se inscrever por meio da página do processo seletivo no site do Senai . Ao acessá-la, os alunos de Votuporanga devem clicar em “SP – Interior”, selecionar o filtro “Escolas” e, logo abaixo, ao clicar na caixa “Selecione...”, escolher “Votuporanga” na lista. Depois, é só clicar no nome do Senai de Votuporanga, no link “Inscreva-se”, na linha do curso desejado, e preencher o formulário que abrir.A seleção dos candidatos vai ser feita por meio da avaliação do desempenho escolar e os resultados serão divulgados no dia 22 de dezembro tanto nas escolas quanto na página do processo seletivo no site do Senai.Os estudantes que forem classificados devem fazer a matrícula entre os dias 4 e 6 de janeiro. Já os suplentes (aqueles que forem classificados na segunda chamada) devem se matricular a partir do dia 7 de janeiro.As 54 vagas estão distribuídas entre os cursos para eletricista industrial e soldador. São 18 vagas para uma turma, no turno da manhã, para o curso de eletricista industrial; e as demais 36 vagas são para o curso de soldador (18 para o turno da manhã e 18 para o da tarde).“É um curso completo. O aluno sai pronto para o mercado de trabalho. A procura [das empresas pelos alunos do Senai] é muito grande. Elas estão interessadas nesses alunos qualificados”, disse o coordenador de atividades técnicas do Senai de Rio Preto, Jeremias Martins Alves, em entrevista à TV Tem.O Senai de Votuporanga fica na rua Olga Loti Camargo, nº3500, no Jardim Santos Dumont. Mais informações podem ser obtidas no site da unidade (votuporanga.sp.senai.br) ou pelo número: (17) 3426-8210.