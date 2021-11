Diversas ações de orientação e conscientização são realizadas para o combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya

publicado em 10/11/2021

Como forma de intensificar as ações neste mês, os agentes da Vigilância Ambiental visitarão casas também aos sábados, dias 20 e 27 de novembro, das 7h às 13h (Foto: Prefeitura de Votuporanga/Divulgação)

O mês de novembro é conhecido também pelo “Mês D de Combate ao Aedes aegypti” e para reforçar os principais cuidados no combate ao mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, a Vigilância Ambiental, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, vem realizando uma série de ações para mobilizar a sociedade.Neste ano, até o momento, 731 casos positivos foram registrados e outros 49 estão em investigação. Dois óbitos também foram contabilizados: um no dia 8 de abril, de um homem de 36 anos, com comorbidade; e outro em 19 de agosto, homem, 76 anos, também com comorbidades.Como forma de intensificar as ações neste mês, os agentes da Vigilância Ambiental visitarão casas também aos sábados, dias 20 e 27 de novembro, das 7h às 13h. “O mês de novembro é um mês que se iniciam as chuvas em maior volume e, com isso, aumenta o índice de proliferação do Aedes aegypti. Por isso, além do trabalho realizado de segunda a sexta-feira, também iremos intensificar as visitas nestes dois sábados do mês nos bairros com maior número de notificações de casos suspeitos e positivos de Dengue”, explicou a responsável pela Vigilância Ambiental, Samara Fernandes.Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.“É importante que todos os cidadãos fiscalizem seus quintais com regularidade e frequência e elimine qualquer recipiente que possa acumular água. Também é de extrema importância verificar calhas e ralos, que são os lugares mais comuns onde encontramos larvas em casos de infestação de pernilongos”.Ao observar infestação de pernilongos é necessário notificar a Vigilância Ambiental para verificação de cada situação com o rigor necessário. O setor atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelos telefones 3406-3181 ou 3406-3175.Em outubro, a Vigilância Ambiental realizou a Avaliação de Densidade Larvária e os bairros Vila América, São João, Palmeiras, Cecap e Carobeiras foram os locais que apresentaram maiores índices de infestação larvária. A média da cidade ficou em 1,1, acima do ideal (1), e, por isso, considerado sinal de alerta.Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente, como a UPA 24 horas e o Mini-Hospital do Pozzobon.