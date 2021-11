Programação também traz oficinas de instrumentos musicais e produção; atrações são presenciais, on-line ou no formato híbrido

publicado em 26/11/2021

Programação para reta final da 21ª Semana de Música da cidade está eclética, trazendo todos os gêneros musicais mais conhecidos (Foto: Pixabay)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA 21ª Semana da Música de Votuporanga entra na sua reta final nesta sexta-feira (26). E a programação está eclética. Isso porque as atrações programadas para esta sexta, sábado (27) e domingo (28) envolvem, praticamente, todos os gêneros musicais mais conhecidos, indo da música clássica até o sertanejo. E a agenda também vai trazer duas oficinas, uma relacionada a instrumentos musicais e a outra voltada para produção musical.Confira abaixo todos os detalhes das atrações da Semana de Música, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que estão programadas para esta reta final.A atração desta sexta da Semana de Música é o show “Memórias”, da dupla Luckas & Thiago. A apresentação vai acontecer às 20h, no formato híbrido (presencial e on-line). Eles vão se apresentar no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, no Parque da Cultura, e o show vai ser transmitido ao vivo pelas páginas da Prefeitura nas redes sociais. A dupla busca difundir e enaltecer a linguagem poética e musical dos clássicos sertanejos que marcaram época no cenário artístico, nas vozes de renomados artistas. No repertório, estarão canções como: “Luar do Sertão”, “Romaria” e “Ipê Florido”.No sábado, os trabalhos começam às 13h, com uma apresentação on-line do Fusion Duo, um projeto instrumental composto por dois integrantes: Ademir Valdambrini (teclado, piano e sintetizadores) e Andre Prieto (bateria e percussões). O projeto traz o Jazz Fusion, um estilo surgido entre as décadas de 60 e 70, como “vibe” principal. A ideia é criar uma vertente, fundindo os rock com jazz, blues, R&B e funk.Depois, às 14h, tem apresentação – também on-line - da Batteria Dell'Orchestra, um projeto musical que une dois mundos: a bateria popular e a música clássica. Conduzido pelo baterista e percussionista André Prieto, os espectadores poderão ver a síncrona e audaciosa mistura de ritmos complexos e técnicos da bateria, acompanhando peças clássicas da música de orquestra. Um dos objetivos deste projeto é introduzir a música clássica às classes populares por meio da energia da bateria popular.A atração que encerra o dia – no formato híbrido - é a apresentação do Concerto Napoletano, no Centro de Convenções, às 20h. O show, que vai trazer canções napolitanas na voz da cantora italiana Maria Sole Gallevi, acompanhada do pianista Flávio Lago, é uma interpretação intimista (e peculiar) das canções. A apresentação, aliás, faz parte do Circuito SP, um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio de apresentações e ações formativas.Em paralelo às apresentações, está prevista a realização de uma oficina de percussão para crianças, no Auditório externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”. A oficina, ministrada por Daniel Rodrigues, da Escola Municipal de Artes, foi dividida em duas turmas. A primeira, uma introdução a ritmos e conceitos básicos relacionados a percussão popular, realizada das 13h30 às 15h, vai ser voltada para crianças a partir dos seis anos. Já a segunda, sobre elaboração e organização de como executar arranjos de percussão popular sobre ritmos brasileiros, realizada das 15h15 às 17h, será voltada para crianças a partir dos dez anos.O domingo (28) será o último dia da 21ª Semana de Música, com atrações on-line e presenciais. A primeira que está programada é a live “Histórias”, da cantora Thalia Munhoz, que traz no repertório músicas sertanejas (antigas e atuais), alguns clássicos do MPB, rock nacional, pop internacional e músicas autorais. Algumas canções do repertório são: “Evidências – Chitãozinho & Xororó”, “Você Sempre Será – Marjorie Estiano”, “Ainda bem – Marisa Monte”, “Pássaro de Fogo – Paula Fernandes”, “Eu Sei de Cor – Marília Mendonça” e “La Vi En Rose”.Em seguida, às 14h, tem o show (on-line) “Só Modão”, apresentado por dois músicos – um no vocal e teclado e outro também no vocal e no violão - com repertório de músicas sertanejas estilo “modão”, interpretadas por duplas famosas, como; Chitãozinho e Xororó, Mato Grosso e Mathias, Tião Carreiro e Pardinho, entre outras.Já às 18h, acontece o show (presencial) “Jane Ribeiro Canta Mulheres do MPB”, no auditório externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas. Quem acompanha a cantora é o músico Cleber Landin, no violão. O repertório traz os grandes sucessos das cantoras de MPB da atualidade, resgatando a música brasileira.O show que vai encerrar a programação é “Cleber Canta: Tim Maia”, às 18h40, no mesmo auditório. A apresentação é uma homenagem e tributo à memória de um dos cantores mais influentes da música brasileira, Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia. O repertório vai trazer os principais sucessos do artista, apresentados numa versão moderna.Neste dia, também está programada a oficina on-line “Síntese para todos, construindo um timbre”, que será sobre produção de timbres com sintetizadores para tecladistas, produtores, compositores, sonoplastas e músicos em geral que desejam criar suas próprias texturas sonoras, entendendo melhor como funcionam os sintetizadores.