Mais de 250 jovens terão a oportunidade de conhecer a comunidade acadêmica e a infraestrutura disponibilizada pela Instituição

publicado em 10/11/2021

A atividade convida unidades de ensino e a comunidade em geral a participarem de um tour pelos campi do Centro Universitário de Votuporanga (Foto: Unifev)

Neste mês de novembro, o Programa Conheça a Unifev foi retomado com a visita de escolas do município. No período, mais de 250 jovens terão a oportunidade de conhecer as dependências utilizadas pelos cursos de graduação oferecidos pela Instituição.A atividade, já tradicional na Instituição, é desenvolvida pelo setor Comercial, que convida unidades de ensino e a comunidade em geral a participarem de um tour pelos campi do Centro Universitário de Votuporanga, a fim de conhecerem a comunidade acadêmica e a infraestrutura disponibilizada, como salas de aula tecnológicas e climatizadas, clínicas, núcleos e laboratórios, além dos estúdios da rádio e da TV Unifev.Recentemente, passaram pela Unifev os estudantes do Ensino Médio do Colégio Unifev, da Escola Técnica Estadual “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” (Etec) e das escolas estaduais “Profa. Enny Tereza Longo Fracaro” e “Profa. Juraci Lima Lupo”. Nos próximos dias, os alunos da escola “Profa. Maria Nivea Costa Pinto Freitas” e “Profa. Uzenir Coelho Zeitune” também serão recepcionados.De acordo com o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a ação aproxima o público da realidade universitária e ajudar aquelas pessoas que ainda não sabem qual carreira seguir."Durante as visitas, os participantes recebem a orientação de docentes e técnicos-administrativos, que estão preparados para sanar dúvidas acerca das mais distintas áreas de atuação. Sentimos que isso faz a diferença na vida deles. Além disso, o Conheça a Unifev abre, ainda mais, as portas da Instituição para a comunidade”, destacou.Os encontros seguiram todos os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos de Saúde, em prevenção à Covid-19.