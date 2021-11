Ao todo, 14 food trucks e trailers serão instalados no Parque da Cultura e inauguração contará com apresentação da Banda Zequinha de Abreu

publicado em 09/11/2021

O Parque da Cultura irá receber neste fim de semana a 1ª edição do Food Parque, que contará com 14 food trucks (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, confirmou para este para este sábado (13), das 15h às 23h, a 1ª edição do Food Parque, no Parque da Cultura. Ao todo, 14 food trucks e trailers serão instalados e a inauguração contará com brinquedos infláveis para as crianças e uma apresentação da Banda Zequinha de Abreu.Os trailers ficarão estacionados na Av. Ângelo Bimbato entre a Av. José Marão Filho e a Rua Tereza Poloni Padovez, trecho que ficará interditado durante a realização do Food Parque. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, Sidnei Flavio Giolo, a expectativa é de que a população receba bem a novidade.“Estamos animados para começar esse projeto e esperamos um bom público, pois será mais uma opção de lazer para a população de Votuporanga”, disse.Ainda segundo Sidnei, os food trucks servirão pratos variados como pasteis, salgados, lanches, bebidas (não alcóolicas), crepes, açaí, churrasco grego, dentre outras iguarias gastronômicas.“Ficamos felizes com a mudança de local, pois o Parque da Cultura é bem amplo, arejado, bem agradável e tem banheiros. Vamos ficar ali na proximidade do deck de madeira, onde vamos estacionar os food trucks e no meio serão montadas as mesas e cadeiras. Espero que todos gostem”, completou.Segundo a secretária, Janaina Silva, o Food Parque tem como objetivo valorizar a gastronomia local e fortalecer um ponto turístico que já é consagrado em Votuporanga. “Com o tempo, a intenção é que este evento se torne uma tradição turística, cada vez com mais opções gastronômicas, atraindo ainda mais pessoas para o Parque da Cultura”, finalizou.