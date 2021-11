Programa atende pessoas e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade; parceria é com entidades assistenciais, igreja e Secretaria de Direitos Humanos

publicado em 17/11/2021

Mais de 60 mil marmitas. Esse é o número de refeições entregues pelo Programa "Prato Solidário", implantado em abril deste ano pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais de 60 mil marmitas. Esse é o número de refeições entregues pelo Programa "Prato Solidário", implantado em abril deste ano pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, através da primeira-dama e presidente Rose Seba, em parceria com entidades assistenciais da cidade e destinadas a pessoas e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.Atualmente, a doação de alimentos que é feita ao órgão tanto por pessoas quanto por empresas, é direcionada à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias e Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes que possuem estrutura para a produção e distribuição das marmitas, além da Escola Adventista e Secretaria de Direitos Humanos."Quando iniciamos o projeto, já de imediato foi muito satisfatório o resultado. A colaboração das pessoas e empresas foram e continuam sendo muito importantes por isso, o nosso muito obrigado àqueles que já ajudaram e também os que irão ajudar, porque a solidariedade humana é algo impressionante, que vai além de uma simples doação, mas um gesto que faz a diferença na vida dessas pessoas que, na maioria das vezes, essa é a única refeição do dia", agradeceu Rose Seba, primeira-dama e presidente do Fundo Social.Para quem deseja colaborar com doações de qualquer tipo, o Fundo Social está localizado no Paço Municipal, que fica na rua Pará, nº 3.227, com horário de funcionamento das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira e o telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742.Outra maneira de doar é através da Promoção "Todo Mundo Ganha", realizada pelo Proença Supermercados. Na manhã desta quarta-feira (17/11) houve uma nova doação do estabelecimento e que ultrapassou a marca de mais três toneladas de alimentos doados, como açúcar, arroz, bolacha, carnes, farinha de trigo e mandioca, feijão, fubá, leite integral e em pó, macarrão, massa de tomate, óleo e sardinha.A promoção segue até o dia 29 de janeiro de 2022 e os clientes que quiserem colaborar, deverão procurar pela 'Gôndola Solidária' disponível nas lojas participantes e fazer a doação.