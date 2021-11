O ano ainda nem terminou e o número já é 14% maior do que o registrado nos 12 meses de 2020; abandono é crime com pena de até cinco anos

publicado em 17/11/2021

O CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) atendeu 617 notificações de abandono de animais, entre adultos e filhotes, entre janeiro e novembro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais animais foram abandonados entre janeiro e a primeira quinzena de novembro deste ano do que durante todo o ano passado em Votuporanga. É o que mostra um levantamento exclusivo do jornal, feito junto à Prefeitura.De acordo com os dados, o CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) atendeu 541 notificações de abandono de animais, entre adultos e filhotes, em 2020. Já em 2021, o número saltou para 617, o que representa um aumento de aproximadamente 14%.No atendimento dessas notificações de abandono, o servidor do CPVA analisa o cenário em que os animais estão e o seu “grau de perigo”. Não havendo riscos, o órgão resgata o animal e o encaminha para a castração, para realizar o controle populacional. Caso o animal tenha algum vínculo comunitário, ele é devolvido para o ambiente em que estava, segundo a Prefeitura.Neste ano, até o momento, mais de 1,2 mil animais foram castrados por meio do CPVA. E outras 1,5 mil castrações estão contratadas para serem iniciadas em breve, informou a Prefeitura. A Administração acrescentou que a expectativa é que uma nova etapa com mais quatro mil castrações seja licitada.Abandonar ou maltratar animais é crime e uma nova legislação, a Lei Federal nº 14.064/20, sancionada no ano passado, aumentou a pena de detenção que era de até um ano para até cinco anos para quem cometer este crime.Os animais abrigados no CPVA recebem avaliação e acompanhamento de médico veterinário e de toda a equipe de colaboradores. Os que apresentarem qualquer problema de saúde são tratados e depois de reestabelecidos vão para adoção.“É importante ressaltar que o abrigo é um local de passagem e que, portanto, não deve ser utilizado como ponto de ‘descarte’ de animais”, informou a Prefeitura, em nota.Atualmente, o abrigo possui cerca de 100 animais de pequeno porte (cães e gatos) e 15 de grande porte (cavalos e éguas).