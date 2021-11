A loja Fer & Li Enxovais completa nesta semana um ano de excelência, profissionalismo e tudo de mais completo no setor de cama, mesa e banho, no mercado votuporanguense

publicado em 02/11/2021

Da junção de experiências de Fernanda Topasso e Eliete Godoi, que trabalham no ramo há mais de 15 anos, elas fornecem um diferencial (Foto: Divulgação)

A loja Fer & Li Enxovais completa nesta semana um ano de excelência, profissionalismo e tudo de mais completo no setor de cama, mesa e banho, no mercado votuporanguense. Localizada na rua Itacolomi, nº 3604, Vila Marin, a boutique do enxoval está com uma superpromoção para a celebração.Durante essa semana de aniversário, do dia 1 ao dia 6 de novembro, a loja toda está com 20% de desconto à vista para todos que forem conferir as novidades no setor. "Convidamos todos a conhecer e garantimos a qualidade, que todos vão adorar", disse Fernanda Topasso, sócia-proprietária da loja.Da junção de experiências de Fernanda Topasso e Eliete Godoi, que trabalham no ramo há mais de 15 anos, elas fornecem um diferencial, como o atendimento delivery, condicional e até mesmo a chance de "provar" o enxoval antes de realizar a compra.O telefone quem quer conferir de perto as ofertas e a qualidade dos produtos Fer & Li Enxovais é o (17) 98131-7626.