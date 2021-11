O formulário montado pela faculdade pede informações simples – e basta respondê-las para participar do sorteio dos prêmios

publicado em 20/11/2021

A FUTURA vai sortear três prêmios em 2022 para quem responder ao questionário (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO que você deseja para o seu futuro? É isso que a Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI quer saber. E a resposta vale prêmios. Três, para ser mais exato: uma caixa de som Bluetooth da JBL; Smartband Xiaomi Mi 5 e um par de fones de ouvido Bluetooth Redmi Airdots 2 – Xiaomi. O sorteio dos prêmios – que são originais e com garantia de 12 meses a partir da data da compra - está agendado para o dia 14 de março do ano que vem.O Grupo Educacional FAVENI, o qual a Faculdade FUTURA integra, tem intenção de, com essa pesquisa, nortear sua expansão em Votuporanga e região. Para tanto, precisa saber a opinião dos futuros alunos. Saber os cursos e áreas com maior demanda, para focar na possível viabilização da oferta destes.Para participar da pesquisa e concorrer aos prêmios, o interessado precisa preencher o formulário montado pela FUTURA (fisicamente no rodapé da arte ao lado ou). O único requisito para a participação é com relação ao Ensino Médio, que já deve estar concluído ou em andamento. Os prêmios, inclusive, só serão entregues após o ganhador apresentar seu certificado de conclusão ou declaração de andamento do Ensino Médio.“A pergunta que abriu esta reportagem é a principal do questionário, já que nossa intenção é realmente saber o que os alunos anseiam com relação à graduação. O primeiro passo para qualquer empresa expandir seus investimentos numa região deve ser sempre conhecer a demanda. E, nada melhor para isso do que dar voz aos verdadeiros interessados, os futuros alunos. Já, as outras perguntas do questionário precisam ser preenchidas corretamente e com dados reais para que os participantes possam concorrer aos prêmios. ”, diz o Gestor de Políticas Acadêmicas, Prof. Me. Tiago Moreno.O formulário montado pela faculdade pede informações simples – e basta respondê-las para participar do sorteio dos prêmios. As informações são: e-mail, nome completo, data de nascimento, telefone (WhatsApp), cidade onde mora, qual curso do Ensino Superior gostaria de estudar – é aqui que entra a pergunta sobre o que a pessoa deseja para o seu futuro – e qual o “status” do Ensino Médio (se está em andamento ou já foi concluído).No caso dos cursos, as opções trazidas pelo formulário são as já oferecidas pela instituição, mais a opção “outro”, onde é possível preencher com o nome do curso.Segundo a Faculdade FUTURA, as formas para participar da PESQUISA PREMIADA, são: eletronicamente, por meio do; fisicamente, preenchendo cupom, no rodapé da arte ao lado e enviando foto para o WhatsApp (17) 99673-3260; ou recortando e entregando pessoalmente no Polo Presencial da Faculdade FUTURA (Avenida Vale do Sol, 4876).Após checada a veracidade dos dados e exclusão das duplicidades ou inconsistências, todos participarão do sorteio dos 3 prêmios, separadamente (uma caixa de som Bluetooth da JBL; Smartband Xiaomi Mi 5 e um par de fones de ouvido Bluetooth Redmi Airdots 2 – Xiaomi), às 12h, do dia 14/03/2022.