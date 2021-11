Unidades e serviços de emergência e urgência funcionarão normalmente; data celebrada é em função à Proclamação da República

publicado em 11/11/2021

Com a chegada do feriado prolongado o expediente da administração pública direta e indireta do Poder Executivo ficará suspenso (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Com a chegada do último feriado prolongado do ano que ocorrerá na próxima segunda-feira (15), em comemoração à Proclamação da República, o expediente da administração pública direta e indireta do Poder Executivo ficará suspenso, retornando na terça-feira (16) a partir das 9h até às 15h, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público.A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e o Mini-Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", além do SAMU (Serviço Móvel de Urgência), considerados serviços de emergência e urgência, irão funcionar normalmente.Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando a importância das regras de distanciamento e uso de máscara facial, como forma de prevenção à proliferação do vírus da Covid-19. As demais dependências, como a Escola de Artes "João Cornachione" (Oscarito), a Biblioteca "Castro Alves", o Museu "Edward Coruripe Costa" e o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", permanecerão fechados.