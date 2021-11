Recursos abrangem melhorias em vicinais, construção de escola e UBS, dinheiro para infraestrutura e até uma usina fotovoltaica

publicado em 02/11/2021

Carlão Pignatari despachou na segunda-feira (1º) como governador em exercício em Votuporanga e autorizou quase R$ 80 milhões em obras (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO dia foi de festa na segunda-feira (1º) para o setor político de Votuporanga e região. O município foi, pela primeira vez, sede de Governo, tendo um votuporanguense no comando do Estado e Carlão Pignatari (PSDB) fez jus ao cargo que ocupou por uma semana, ao liberar quase R$ 80 milhões em obras e investimentos para a cidade e municípios vizinhos.A agenda oficial do governador começou cedo, com um café da manhã com autoridades locais. Logo na sequência ele se encaminhou para o canteiro de obras na Rodovia Péricles Belini, onde foi acompanhar o andamento dos trabalhos e recebeu a informação de que 55% do cronograma já foi executado pela empreiteira responsável.No local, lhe aguardava o presidente da associação dos moradores da Vila Carvalho, Welington Alex da Silva Soares, que, com um ofício em mãos, pediu ao governador que avaliasse a possibilidade de implantar no trevo que foi construído na entrada do bairro, um dispositivo de segurança, para que os motoristas que por ali trafegam reduzam a velocidade.Sem titubear, Carlão convocou o engenheiro da obra, colocou Welington no carro e, juntos, eles foram vistoriar a situação in loco. Ao constatar o problema, o governador em exercício determinou que a empresa encontre uma alternativa e discuta a solução com os moradores, para que o acesso ao bairro seja ainda mais seguro.“O trevo realmente ficou longo, precisamos fazer um estudo e ver o que pode ser feito ali. Estava previsto a colocação de placas de 60km/h, mas a gente sabe que não funciona o camarada vê a placa e continua acelerando, então, eles [responsáveis pela obra] vão encontrar uma solução e levar para o Welington, seja um redutor de velocidade, ou um radar, pois se mexer no bolso aí o motorista tira o pé”, disse Carlão em entrevista exclusiva àDepois disso, o governador em exercício seguiu para o Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", onde era esperado por prefeitos, vereadores, e autoridades locais e regionais. Lá ele assinou a autorização para quase R$ 80 milhões em obras em Votuporanga e cidades vizinhas.Dentre as obras liberadas estão oito estradas vicinais da região que serão inteiramente recuperadas, dentro do Programa Novas Estradas Vicinais. Ao todo, serão 90km de pista recuperados na região, com um investimento total de R$ 57 milhões.Dentre as vicinais contempladas estão a “Angelo Comar”, que liga Votuporanga a Parisi (9,4km) e “Herbert Vinicius Mequi”, que liga Votuporanga a Álvares Florence (10,2km). Também serão recuperados 25km da vicinal entre Cosmorama e Américo de Campos, 18,5 km em Magda, 18 km em Valentim Gentil (na vicinal para a Prainha e na estrada que vai para o Córrego do Viradouro), 4,2km em Gastão Vidigal e 5,1km em Auriflama.Ainda no setor de infraestrutura, Carlão anunciou a liberação de R$ 4 milhões para Votuporanga investir em infraestrutura urbana. O recurso deve ser utilizado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) no programa de recapeamento da cidade e na construção de uma usina fotovoltaica.Votuporanga ainda receberá um espaço de Multiplouso, no valor de R$ 765 mil, equipamento para contribuir coma qualidade de vida da população, e uma Casa da Juventude, estimada em R$ 790 mil, que oferecerá apoio ao público jovem no início da vida profissional. O espaço terá ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, emprego e renda, além de uma área colaborativa que estimula a criação de novas oportunidades e negócios.Já no setor da Educação os investimentos remontam a casa de 12,4 milhões em Votuporanga e incluem a construção de escola estadual no Pacaembu, adequações elétricas para climatização em nove escolas estaduais, além de obras de ampliação na Escola Estadual Professora Juraci Lima Lupo e nas creches municipais Cemei “Profª Orozília do Carmo Ferreira e Cemei “Profª Aracy Panazzolo de Mattos.No setor da Saúde, Carlão assinou também a autorização para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Pacaembu. O investimento, de R$ 835 mil, atende a um pleito apresentado na semana passada pelo prefeito Jorge Seba. A obra irá beneficiar mais de 2,2 mil famílias que moram naquela região.Valentim Gentil e Riolândia também serão beneficiadas com Centros de Saúde de R$ 835 mil. O de Valentim será construído no Jardim Barreto. Também foi autorizado convênio com o município de Meridiano, para obras de infraestrutura urbana no valor de R$ 500 mil.Em Meridiano, aliás, Carlão Pigantari inaugurou a obra de recuperação do “Parque Ecológico de Múltiplo Uso”, financiada com recursos do Fundo de Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça. O valor total do investimento é de R$ 3.4 milhões sendo R$ 531 mil de contrapartida da prefeitura. O Projeto recuperou uma área degradada de 57.413,25m², localizada na região central da cidade, de maneira a garantir a melhoria da qualidade ambiental, com a oferta de cursos e eventos de caráter educativo.O governador também liberou recursos do PEM (Programa Especial de Melhorias) para obra no município de Gastão Vidigal. Serão investidos cerca de R$ 200 mil na construção de uma praça no Conjunto Habitacional Novo Brioso, edificado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).Carlão Pignatari também entregou 350 cestas do programa Alimento Solidário, a serem distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social em Votuporanga e Meridiano. Houve ainda a entrega de voucher do programa Vale Gás para Meridiano, beneficiando mais de 1300 famílias nas duas cidades.O Vale Gás garante o auxílio financeiro para a compra de botijões de gás de cozinha e integra o programa Bolsa do Povo.“É um prazer enorme estar na minha querida terra. Vocês não imaginam como é a minha felicidade de estar aqui, como governador em exercício, trazendo boas notícias para a região que é a responsável por eu ser deputado. Quando entrei para a vida pública foi pensando em retribuir um pouco para Votuporanga o muito que ela fez por mim e por minha família e vou continuar fazendo isso todos os dias, não tenham nenhuma dúvida disso”, concluiu Carlão em seu discurso.