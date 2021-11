Diversas atividades que valorizam a cultura da comunidade negra estão programadas para ocorrerem na Concha Acústica, das 9h às 13h, e no Parque da Cultura, às 17h

publicado em 18/11/2021

Uma Mostra de Artesanato também ficará exposta e contará com apresentação de Atabaque, um instrumento musical de percussão típico da cultura afro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga e o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra realizam, neste sábado (20), ações em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Diversas atividades que valorizam a cultura da comunidade negra estão programadas para ocorrerem na Concha Acústica, das 9h às 13h, e no Parque da Cultura, às 17h.No período da manhã, quem passar pela região central da cidade vai poder apreciar o Aulão de Capoeira, com alunos do Mestre Lousado; além da apresentação de street dance do grupo Cypher da Praça, composto por Ticko Bboy, Bboy Wesley, Le Bboy e Bboy Danilo. Homens e mulheres percorrerão a Rua Amazonas com vestimentas características da cultura afro como, por exemplo, os turbantes. Uma Mostra de Artesanato também ficará exposta e contará com apresentação de Atabaque, um instrumento musical de percussão típico da cultura afro.No fim da tarde, às 17h, haverá apresentação do grupo de dança Jongo no Parque da Cultura. Reconhecido como patrimônio cultural brasileiro pelo Iphan (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o jongo é uma expressão cultural afro-brasileira, constituída por dança, canto e ritmo próprios. Suas cantigas simples trazem situações a que os negros eram submetidos, seus questionamentos, seus valores, entre outros; sua dança coletiva é cheia de movimento e alegria e seu ritmo é comandado pelos tambores: caxambu, tambu e candongueiro.