Peças produzidas na Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga chamaram a atenção neste fim de semana na rua Amazonas

publicado em 30/11/2021

Peças da decoração natalina deste ano em Votuporanga já começaram a ser instaladas no Centro da cidade e no Parque da Cultura (Foto: A Cidade)

Da redação

Quem passou pela rua Amazonas neste fim de semana percebeu que o clima natalino chegou a Votuporanga. Algumas das peças produzidas em oficinas dentro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo começaram a ser instaladas, e remetem ao tradicional projeto “Natal Luz”, em Gramado (RS), onde veio a inspiração da decoração votuporanguense deste ano.As palmeiras imperiais na rua Amazonas ganharam guirlandas, assim como a praça Fernando Costa (da Matriz) e praça Cívica “Benedito Lopes de Oliveira” (Concha Acústica) foram enfeitadas cm árvores de Natal, papais-noéis e outros adereços natalinos. A rua Pernambuco e o Parque da Cultura também irão ganhar um toque especial nos próximos dias em uma ação que foi denominada de “Natal Luz e Esperança”.“Foi um ano difícil, onde os recursos tiveram que ser priorizados para o enfrentamento à pandemia, seja para o setor de saúde, assistência social ou educação, então tivemos um orçamento enxuto para a decoração natalina, onde tivemos que investir na criatividade, restauração, no reaproveitamento de materiais e também em produtos recicláveis. Dessa forma, vamos focamos em investir na decoração de nossos atrativos turísticos, como a região central e o Parque da Cultura”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.Segundo a secretária, o objetivo é melhorar a decoração a cada ano de forma que o município se torne uma referência turística e atraia cada vez mais pessoas para consumirem no comércio local.“Queremos oferecer para a nossa comunidade um Natal especial, de reencontro depois da vacinação e da esperança de dias melhores. Nós tivemos um apoio da Keila (da Casa do Artesanato) que trouxe essa inspiração de Gramado para a cidade, claro que Gramado é uma cidade turística, que atrai gente do mundo todo, mas também temos o objetivo de inserir Votuporanga nesse roteiro turístico, fortalecendo ano a ano a nossa decoração para que abramos essa tradição e mostrar o potencial que a nossa cidade tem”, completou.A instalação das peças decorativas deve ser concluída nos próximos dias e ela deve ser inaugurada amanhã, junto com o anúncio da programação especial de fim de ano, onde devem ser apresentados um show clássico e outro sertanejo, com entrada franca na Concha Acústica.