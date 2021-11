Projeto incentiva e valoriza a cultura por meio de artistas locais nos mais variados tipos de manifestações artísticas; apresentações serão de oficinas

publicado em 11/11/2021

O evento, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e transmitido nas redes sociais da Prefeitura no sábado (13/11) e domingo (14/11) a partir das 13h, terá apresentação da produtora cultural Tati Mucci (Foto: Reprodução)

Valorizando a cultura local, por meio do Projeto "Juntos Pela Cultura de Votuporanga", a edição deste final de semana do Cultura On-line terá apresentações de artistas contemplados com recursos do projeto.O evento, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e transmitido nas redes sociais da Prefeitura no sábado (13/11) e domingo (14/11) a partir das 13h, terá apresentação da produtora cultural Tati Mucci.Abrindo a edição no sábado, a partir das 13h, B.boy Wesley comandará a oficina "Iniciação ao Powermovie e Tricks Combo"; às 14h, Le B.boy traz a oficina "Iniciação aos Fundamentos da Dança Breaking"; finalizando as apresentações desse dia, às 15h será a vez da oficina "A Arte do Graffit", com Paulin VLS.No domingo, a primeira atração é com os instrutores do Dose Dupla FitDance, Natália e Paulinho, explorando o bem-estar social e autoestima através da linguagem da dança nos mais variados ritmos. E a última apresentação, às 14h, é o espetáculo "Das Ruas", com a dançarina e professora de estilos, Naomi Ribeiro, tendo como foco principal o estilo Hip Hop.Criado em julho deste ano, o Projeto "Juntos Pela Cultura de Votuporanga", de autoria do prefeito Jorge Seba, incentiva e valoriza a cultura por meio de artistas locais nos mais variados tipos de manifestações artísticas como artesanato, artes cênicas e visuais, cultura popular, literatura e música.