Membros terão o desafio de conduzir o Conselho pelos próximos dois anos (2021-2023); presidente eleito é Edmar da Costa

publicado em 11/11/2021

Os membros terão o desafio de conduzir o Conselho pelos próximos dois anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba deu posse aos novos membros do CMDDH (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos). A reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira (10), no auditório da Secretaria da Cidade. O Conselho é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e é formado por representantes da sociedade civil e poder público. Os membros terão o desafio de conduzir o Conselho pelos próximos dois anos (2021-2023).Em sua fala, o prefeito parabenizou a todos pela iniciativa de participarem do CMDDH, integrando um Conselho que tem como objetivo definir prioridades, atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política de defesa dos direitos humanos."É muito importante que o Conselho discuta e proponha assuntos necessários que visem colaborar com a população. E o que depender de nossa administração, faremos o que estiver ao alcance".O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, também colocou à disposição toda estrutura da pasta para as ações do Conselho. "As diretrizes, políticas públicas e ações do nosso trabalho recebem o apoio e sugestões deste Conselho tão importante para a sociedade que assegura o respeito aos direitos de todo cidadão".O presidente eleito Edmar da Costa disse que o Conselho tem como objetivo contribuir. "Temos um papel de extrema importância de participação social. O Conselho tem uma ação de muita solidariedade no fortalecimento de outros conselhos e espaços de participação".A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, também esteve presente na reunião de posse.Foi definida também a composição da Mesa Diretora do colegiado. A vice-presidente é Helena Eiko Nosse de Souza; a primeira secretária é Sandra Regina Chiaparini e a segunda é Aparecida Pereira de Moura Ribeiro.Fazem parte do Conselho representando a sociedade civil: Valéria Torres Martins das Flores; Adair Marcondes Nadalini; Amélia Regina da Silva Bono; Lívia Carla Sforza Conde; Alessandra Fernanda Santana de Carvalho; Paulo Francisco da Silva; Rene Carvalho de Freitas; Aparecida Pereira de Moura Ribeiro; Izabel Ricardo Araújo; Agostinho da Silva Ianhas; Eliete Aparecida Guilherme da Silva; Angelica Galardine Pessoa; e Luiz Fernando Cipriano da Silva.Representam a sociedade governamental: Juliana das Graças Conde Esteves; Denise Madalena Magri de Alcântara; Ademilson Alves Fernandes; Silvia Andreia de Souza; Rose Shirlei Cesário; Andressa Aparecida Morais; Eloi Novaes Marques; José Carlos Leme de Oliveira; Claudio Juni Figueredo; Brayon Magalhães de Morais; Lucineia Caetano e Márcia Cristina Passos.